明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

公審風波 女網民續受姜糖滋擾籲停止欺凌 姜濤道歉後首現身 周六宣傳《怪盜12》

【明報專訊】MIRROR成員姜濤早前在公開活動獻唱，有女網民質疑他咪嘴和工作態度。姜濤忍不住向女網民還擊，公開對方對話截圖、社交帳戶名稱與無遮格大頭照片。事後姜濤刪文，公開為自己行為道歉盼平息風波，但仍惹網暴爭議。女網民前晚在社交網發文，表示至今仍被姜糖（粉絲暱稱）打擾，希望停止攻擊及欺凌，稱她與姜濤一樣難受。姜濤周六（18日）伙MIRROR隊友出席《怪盜12》電影互動體驗場活動，有機會親自拆招。

娛樂組

姜濤雖已呼籲「停戰」，「不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任」。仍未能影響不同立場網民狙擊，姜濤社交網有大量攻擊留言。至於質疑姜濤咪嘴的女網民繼續被圍剿，女網民前晚在社交網發文，表示至今仍被姜糖打擾，希望停止攻擊及欺凌，「連日繼續受姜粉追蹤和打擾，根本改名都無用」。

被冒認公告以正視聽

女網民為免事件繼續發酵出公告，希望事件的影響和攻擊欺凌可真的終止，「無論是欺凌攻擊我，還是姜先生的，我都不喜歡，一樣難受！從來討厭欺凌也反對欺凌，這點從沒變！雖然到今日我仍覺得很震撼和無法了解為何會發生這些事，但只想說，希望姜先生和我都可各自身心安好，也許大家都不好受，也許都仍很大壓力，但願可有空間冷靜和療癒身心，祝福他也請保重！」女網民希望早日回復平靜，並稱有人偷圖冒認她開帳號，故她公告以正視聽，表明不會跟傳媒聯絡。

尹光戰半數MIRROR成員

對於姜濤今次反擊令他陷公關災難，有粉絲硬撐他反擊有理，不過有KOL呼籲不能再縱容姜濤；也有網民稱姜濤的行為若在內地發生，早被封殺。姜濤公開道歉後，沒有更新社交網，只曾在限時動態貼商台《叱咤》投票宣傳。昨日商台公布我最喜愛的男歌手12強走勢，MIRROR成員佔一半席位，包括江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、姜濤、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）與盧瀚霆（Anson Lo），74歲尹光亦榜上有名。

MIRROR全員接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，12子面對Do姐暢所欲言，提到鏡粉為支持MIRROR活動在街頭通宵露宿，他們表示感謝粉絲支持，希望大家追星外，多注重學業、事業和陪伴家人。12子大談MIRROR成軍5周年感受，覺得時光飛逝外也有遺憾。姜濤稱MIRROR有12人，公司目前冇辦法逐一兼顧，覺得有需要增加支援人手，安排12子每個人的發展路途與工作。

Anson Lo嘆冇時間了解隊友

12子提到MIRROR成員相處時間不多，各有各忙，近來因為準備明年1月演唱會才較多齊人機會。Anson Lo承認有失望，因成員間沒有更多時間互相彼此了解，成軍5年他還未真正知道大家心裏的想法或近况，未能百分百好friend。

上 / 下一篇新聞