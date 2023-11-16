薛家燕拒真空穿性感舞衣 丁子朗化身「卓洛」認胸肌加陰影

重現40年前韓國演出

《愛．回家之開心速遞》陳浚霆、焦浩軒、丘梓謙跪地陪家燕姐受訪，封家燕姐「大灣區Beyonce」。家燕姐讚一班男藝員是小鮮肉又有型，同場表演感榮幸，她預告台慶夜將經典重現，「40多年前我去韓國表演跳唱《Sexy Music》，當時不戴胸圍穿性感舞衣。公司想我穿回當年服裝出場，要等服裝部設計，尚未試身，現在身形好難如當年弗，更加不會真空上陣，免大家尷尬或腦充血」。

白面妝迎合內地觀眾

丁子朗與冼靖峰參加無綫真人選秀節目《亞洲超星團》，兩人獲安排企在家燕姐附近伴舞。丁子朗表示為節目每日練舞，有排舞師指點，自覺舞藝有進步。他日前在社交網分享化身漫改劇《One Piece》角色「卓洛」騷胸肌照片，網民質疑他身材加工，丁子朗解釋為上鏡更瘦刻意收身，「照片是出席客戶活動要cosplay，因舞台好光，我的線條不夠深，加了少少陰影，嚇親大家不好意思」。

談到網民批評二人妝容過於重手變白，丁子朗承認變「白面丁子朗」迎合內地觀眾，拍攝節目有濾鏡，比平日不同，他尷尬說：「一開始都覺得重手，現在望慣自己個樣。」丁子朗認為每個地方喜歡品味不同，參選是一種體驗，有認真留意網民評語，不介意網民做判官。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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