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娛樂

黎明首場紅館騷 拋金句坐住唱快歌 甘比劉鑾雄捧場high爆又跳又唱

黎明紅館開騷設巨型雷射天幕︰昂高頭向上望吓會瞓得好

【明報專訊】黎明（Leon）相隔兩年再踏紅館，一連10場《Leon黎明紅館演唱會2023》前晚開鑼，場內70支雷射燈打造巨型雷射天幕，營造獨特視覺效果。黎明整晚說話不多，但仍拋金句，他跟觀眾說：「昂高頭向上望吓，返去會瞓得好好。」黎明坐着唱快歌展現個人風格，契爺胡楓台下high爆聞歌起舞。捧場的劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）說：「真係只有Leon可以坐喺度唱快歌，但大家仍然high high high。」

黎明前晚首場紅館演唱會全場爆滿，寰亞老闆林建岳、契爺胡楓（修哥）、劉鑾雄（大劉）與甘比、商台DJ梁文禮等捧場。身穿黑色禮服的黎明以《孤單的人孤單的我》為演唱會揭開序幕，適逢今年兔年，早前發布的演唱會海報和宣傳短片見到黎明手抱可愛兔仔；兔仔在演唱會大屏幕多次出現，揮動紅蘿蔔伴黎明唱歌。

天幕為求完美改動多次

今次演唱會製作團隊不惜工本，將部分座位封閉設置雷射燈，巨型屏幕配合龐大雷射燈，結構及製作複雜程度，打破紅館過往紀錄，為觀眾帶來不一樣的紅館新天空和視覺觀感，入場觀眾不論身處哪個角度，均可零死角欣賞到完美天幕。黎明唱《情》後跟觀眾打招呼，「大家好，我哋又喺香港見面，其實一直冇走過。今次舞台改動過好多次，因為要符合規格，整吓整吓我就上咗嚟上面。大家公餘時間成日耷低頭睇手機，𠵱家可以昂高頭向上望吓，今（前）晚返去會瞓得好好」。

籲勿送禮 捐款公益金

除新視覺效果，演唱會有不少新元素。黎明唱《DNA出錯》時，舞蹈員大跳美劇《Wednesday》爆紅的喪屍舞。黎明選了幾首以往在演唱會甚少唱的舊歌，包括《感應》、《情歸於盡》、《傳情達意》、《情難自控》等，其中《顧家》（同居版）是首次在演唱會獻唱，給觀眾驚喜。

黎明換上藍色禮服唱出《忘記和記》、《火舞艷陽》，大屏幕視效隨着每首歌不斷轉變。演唱《長情》時，海底視效充滿立體感，黎明如置身海底演唱，觀眾讚畫面美。歌迷熱情準備花和禮物，黎明呼籲大家不要送禮，捐款到公益金。演唱會尾聲，黎明說：「我都冇乜嘢好講，好多謝大家來臨，今（前）日星期二，聽日要返工做嘢，多謝晒大家。」

黎明坐住唱快歌成熱話

黎明唱快歌時，前面的舞蹈員落力勁舞，他淡定坐着獻唱，台下的修哥則和觀眾興奮起舞。甘比在社交網分享片段，留言：「真係只有Leon可以坐喺到唱快歌，但大家仍然high high high。」黎明獻唱最後一首歌《我的親愛》時，大劉與甘比齊齊企起身又跳又唱。梁文禮分享修哥在台下跳舞短片，留言：「你唔跳，我哋跳！契爺都一齊跳！」他稱黎明坐着唱快歌：「佢係Leon乜都得。」

黎明一直保護女友Wing及女兒，前晚開騷前他的座駕拉上窗簾駛入紅館，未知Wing和女兒是否在車內，場內亦未見母女影蹤。

娛樂組

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相關字詞﹕劉鑾雄 陳凱韻（甘比） Leon黎明紅館演唱會2023 黎明（Leon）

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