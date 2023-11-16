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娛樂

【開箱】《年少日記》 直面傷痛前半出色 新導演超額完成

【明報專訊】對比去年接連有港產片受青睞，踏入2023年，除了《毒舌大狀》爆紅，似乎無以為繼，直到本月初內容有關傳媒調查殘疾院舍與安老問題的《白日之下》上映，才再度引起公眾關注。今日（16日）緊接登場的《年少日記》，觸及所謂「社會議題」不如《白》片轟動，但同樣角逐台灣第60屆金馬5獎，不同的是《白》片爭3個演技獎，另加美術和造型設計兩項提名；初次執導的卓亦謙在《年》片身兼編導剪三職，角逐最佳劇情片、新導演、男配角、原著劇本及剪輯，提名涵蓋電影編導演最重要崗位，是否高下立見或言重，但以影壇新秀而言，卓亦謙無疑超額完成。縱然電影後半部不知是否受預算所限，獨白佔多，交代來龍去脈，張力稍遜。

中學老師誓要找出企圖輕生學生

《年少日記》講述有人在中學課室發現沒有署名的遺書，為找出班上企圖輕生學生，老師鄭Sir（盧鎮業飾）不得不重新面對充滿暴力與遺憾的童年。電影開首已發現鄭Sir表裏不一，當得悉學生企圖輕生，他十分上心，面對副校長與其他同事冷漠應對，他表面裝作若無其事，可會議中第一個有關他的主觀鏡頭，卻滿是不忿，對副校長（梁祖堯飾）輕描淡寫的態度非常不滿，甚至爆粗反駁，原來只是他幻想中的場景，展示鄭Sir深受壓抑的一面。故事發展下去，回憶與現實並行，過往是什麼呢，最初沒有明言，只看到年齡相若的兄弟，弟弟鄭有俊（何珀廉飾）無論學業和音樂成績皆優秀，足讓貧困出身如今晉身大律師的父親鄭自雄（鄭中基飾）十分驕傲。鄭有傑（黃梓樂飾）羨慕弟弟成績，個性敏感乖巧的有傑，奈何各方面都給比下去，自覺成為家庭負累。

片中鄭有傑如何一步步走到生命盡頭，選擇從高處墮下，描述得異常細膩，最難能可貴是處理得毫不煽情，十分克制。黃梓樂的演出，純真之外，也惹人憐愛。半夜爬到上格牀，擁抱曾經親近的弟弟，不着演的痕迹，應記一功。電影描述鄭自雄是嚴父，霸道獨裁，蓋過所有原應由愛出發的人情，對太太Heidi（韋羅莎飾）不手下留情，對兒子嚴苛，教育走錯方向，從沒覺悟、反省與回頭。其間安排過救命稻草出現：疼惜有傑的年輕鋼琴女老師，安慰過受傷心靈，最終還是父權獨大，以自己認為對的方式「培育」兒子，結果有死有傷，而且痛楚歷久不散。

電影回應當下年少自殺急增？

港大防止自殺研究中心今年9月公布根據死因裁判法庭提供的數據，指本港自殺率自2020年起呈上升趨勢，中心估計2022年自殺率較前一年增加17.9%，即每10萬人就有14.5人自殺，指數字升高與第五波疫情有關。另外2022年的15至24歲青少年自殺率創歷史新高。上月底撒瑪利亞防止自殺會稱，本港今年7至10月有22宗19歲或以下自殺死亡或企圖自殺個案，當中17人死亡，主要困擾來自學業、感情和家庭問題。該會自殺危機處理中心在今年同期接獲51名19歲或以下青少年求助個案，當中以13歲青少年求助數字最多，共佔9人。

上述數字與社會環境、新冠疫情3年，還是其他原因有關？或待社會學家詳解。透過《年少日記》，觀眾知道鄭有傑並非少數，片中也告訴大家，鄭Sir小時候去完旅行，發現哥哥不在了，以為把對方所有物品埋藏在紙箱，就當什麼事也沒發生過。他長大後才漸漸明白，隱隱作痛像舊患，不時會跑出來提醒他，傷口根本從沒治癒，唯有直面真相與仍在淌血的傷痕，才有療癒機會；就像吳冰扮演班長，老師陪伴她到山上吶喊，卻沒有追究因由，反而感動了她。有時候陪伴左右，勝過萬語千言，續後鄭Sir也走出第一步，嘗試化解學生Vincent（周漢寧飾）鬱結。

《年少日記》是香港「首部劇情電影計劃」第五屆大專組得獎作品，香港電影發展局電影發展基金創意香港資助，據報成本約325萬港元，或許也說明了鄭Sir與太太（陳漢娜飾）由認識到拍拖、結婚到分開的糾結，緣於前者家庭的遺憾，以獨白與影像交代，是資源緊絀的結果？其實片中過分曝光的慘白色調，反而更貼近「白日之下」四字。香港年輕導演對時局的各種感喟，輾轉反映在創作之上，其實殊途同歸。

上映日期：11月16日

相關字詞﹕卓亦謙 開箱 周漢寧 韋羅莎 黃梓樂 鄭中基 何珀廉 盧鎮業 年少日記

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