米高法斯賓達《殺手》膺Netflix收視冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布11月6日至12日一周收視報告，《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導、《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）主演《殺手》（The Killer）上架3天已錄得2790萬觀看次數，登上英語電影收視冠軍，同時成為Netflix上周最多觀看次數作品。新片講述職業殺手（米高法斯賓達飾）到巴黎執行任務時，意外失手招致組織追殺，女友遇襲重傷，他憤而展開報復行動。
非英語電影方面，《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）自導自演《女盜三人行》以1160萬觀看次數蟬聯冠軍，《Summer Vacation》初上榜佔第2位。改編自普立茲得獎小說的同名劇集《呼喚奇蹟的光》錄得1010萬觀看次數，再度稱霸英語節目榜，土耳其懸疑劇《裁縫師之家3》雖然只有440萬觀看次數，仍可由非英語節目第6位升至榜首，紀錄片《桃色風波：美妝帝國女首富秘聞錄》新上榜排第2位，韓劇《精神病房也會迎來清晨》、《無人島的Diva》及《大力女子姜南順》分別佔第4、6及7名。
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