米高法斯賓達《殺手》膺Netflix收視冠軍

非英語電影方面，《希魔撞正殺人狂》法國女星美蘭妮羅蘭（Melanie Laurent）自導自演《女盜三人行》以1160萬觀看次數蟬聯冠軍，《Summer Vacation》初上榜佔第2位。改編自普立茲得獎小說的同名劇集《呼喚奇蹟的光》錄得1010萬觀看次數，再度稱霸英語節目榜，土耳其懸疑劇《裁縫師之家3》雖然只有440萬觀看次數，仍可由非英語節目第6位升至榜首，紀錄片《桃色風波：美妝帝國女首富秘聞錄》新上榜排第2位，韓劇《精神病房也會迎來清晨》、《無人島的Diva》及《大力女子姜南順》分別佔第4、6及7名。