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娛樂

韓星杯葛大鐘獎 紅地氈星光黯淡 李秉憲缺席膺影帝 韓孝珠封視后

【明報專訊】第59屆韓國大鐘獎昨晚在首爾京畿藝術中心舉行頒獎禮，《烏托邦浩劫》包辦最佳電影、男主角、女配角、視覺效果、音效及美術合共6獎成為大贏家。影帝李秉憲因為開工而未有到場領獎，影后則屬《塑料大棚》金瑞亨。今屆新增影視串流平台部門獎項，Disney+劇集《Moving超異能族》及《賭命為王》連奪4個獎項，韓孝珠撼低《黑暗榮耀》宋慧喬榮膺視后，崔岷植缺席仍獲頒視帝。

文：蘇珮欣

《烏托邦浩劫》大熱擊敗《韓戲逼人》、《閨密盜賞團》、《畫盲神探》、《枕邊怪嚇》及《下一個素熙》勇奪最佳電影之餘，兼獲最佳男主角、女配角、視覺效果、音效及美術合共6獎，最佳導演則落在《閨》片的柳承元身上。李秉憲憑《烏》片第4度榮登大鐘影帝，對上一次是2020年《白頭山：火山浩劫》，他因忙於拍攝新戲而缺席領獎，預先錄影致謝辭，感激台前幕後努力，令他順利得獎。

《韓戲逼人》僅奪男配角

影后落在獨立電影《塑料大棚》金瑞亨身上，她憑本片橫掃韓國電影評論家協會獎、釜日電影獎等多個影后，如今加上大鐘獎，成為五料影后，下周挑戰青龍獎，且看能否再下一城。金瑞亨領獎時稱，電影涉及青少年的社會問題，內容沉重，「不單是別人的故事，更像是我的故事，很榮幸能夠參與這部作品」。賽前獲得今屆最多14項提名的《韓戲逼人》，最終只有吳正世獲頒最佳男配角，他亦缺席領獎；《烏托邦浩劫》金善映贏得最佳女配角，興奮表示首奪大鐘獎，「電影講述災後世界，令我感受良多，幸好從李秉憲身上，獲得許多正能量」。《海岸村Cha~Cha~Cha》金宣虎憑《貴公子》拿下最佳男新人，女新人是《下一個素熙》金施恩。

今屆新增影視串流平台劇集獎項，Disney+成為大贏家，《Moving超異能族》奪得最佳劇集及女主角，《賭命為王》姜允成及崔岷植分別拿下最佳導演及視帝，後者因故缺席，拍片感謝台前幕後付出努力，希望請他們喝酒。

候選影帝悉數缺席

韓孝珠憑《Moving》飾演擁有超能力的慈母，擊敗勁敵《黑暗榮耀》宋慧喬、《朴河京旅行記》李娜英、《假面女郎》高賢貞與廉惠蘭等成為視后，她致謝時稱，「提名名單有很多優秀的前輩，以為自己沒機會得獎，如今角色獲得好評，並不是我演得好，而是導演、編劇及工作人員的努力，角色才能發光發亮」，她又說接演《Moving》全因故事充滿溫暖及正義感，「希望在這個充滿厭惡和刻薄的世界，善良的人能夠幸福」。

大鐘獎星光黯淡，大部分候選影星均沒出席，包括5位角逐影帝的男演員。事實上，自2015年爆出「出席才有獎」爭議，惹來群星杯葛，近年聲稱改革，似乎未見成效。多得韓孝珠昨晚開腔力撐，「大鐘獎走到今天，經歷很多波折，舉辦接近60年，我覺得很了不起。作為熱愛電影的人，感到有些遺憾，希望在艱難時期堅持下去」。

相關字詞﹕韓孝珠 李秉憲 大鐘獎

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