明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《斃門會議》 面具殺人狂魔的血債血償

【明報專訊】瑞典驚慄片《斃門會議》（The Conference）10月13日在影視串流平台Netflix上架後，第2周即登上非英語電影收視冠軍，且在「爛番茄」網站獲影評人給予72%好評，可見類似《奪命狂呼》或《舊年暑假搞乜鬼》血漿大平賣的瘋狂殺手題材，無論放諸任何年代都有捧場客。

農夫之子為父報仇

《斃門會議》故事簡單，講述瑞典克拉朗根小鎮一班公務員，為了鎮上興建大型購物中心的動土儀式，罕有地外出舉行工作會議，實行寓工作於娛樂，誰料這個風光明媚的克拉湖度假村，早已隱藏殺機，最終變成他們的葬身之地。表面上，殺身之禍來自森林裏的狂魔，歸根究底，卻是源自人性貪婪的心魔。

英格拉是克拉朗根鎮公所的領導人，負責帶領籌劃購物中心的專案經理尤納斯、處理財務的莉娜等職員到度假村，為翌日舉行動土儀式作最後準備，可是職員各懷鬼胎，有人收受賄款，亦有人置身事外，令到工作會議不歡而散。另一方面，當兇手戴上類似《恐懼鬥室》的拼圖殺人狂面具後，迅速把度假村的廚師、接待員等逐一殘殺，下個目標就是鎮公所職員，在下一輪瘋狂殺戮後，鮮血已經染紅大地和湖水，而行兇動機亦逐步揭露，原來兇手是農夫波森之子，波森因農場遭政府沒收作興建購物中心用途，一生心血付諸流水，憤而懸樑自殺，其子發現為時已晚，決定血債血償，誓死為父報仇。

都說世上沒有無原無故的恨，在這場困獸鬥中，有人罪有應得，但更多的是無辜，度假村職員屬於後者，為了收受賄款而支持興建計劃的尤納斯，則是死不足惜。在逃命過程中，他跟莉娜乘坐自製木筏，準備離開度假村，明明有望死裏逃生，偏偏男方醒起，莉娜懷有他的犯罪證據，竟然毋視兇手追殺，堅持要她交出USB記憶體，事件反映他對金錢、權力及名聲的重視程度，竟比性命尤甚，相當諷刺。

雖說《斃門會議》節奏明快，觀眾仍可發現片中犯駁處處，例子多不勝數，其中一名鎮公所女職員遭兇手扯住長髮，眼見命在旦夕，她隨手執起較剪，卻非刺向對方手臂，而是花時間剪斷自己頭髮，期望逃出生天？更可笑的是，兇手亦眼睜睜的等她剪髮解圍？實在莫名其妙。本片亦跟同類電影如《月光光心慌慌》系列相似，兇手以一敵十，仍然游刃有餘，反而受害者人多勢眾，卻是任人魚肉，從未想過反抗，實在離地得不合常理。

港式譯名「食字」幽默

值得一讚的是《斃門會議》本地譯名貫徹港式「食字」傳統，簡單直接卻不失幽默，至少比台灣Netflix取名《要命會議》肯花心思。事實上，瑞典導演Patrik Eklund拍攝《斃門會議》亦非單純販賣感官刺激，而是透過血腥殺戮，揭露公務員的貪贓枉法，批判官商勾結的惡行，甚或挑剔選舉制度的不完善等各種社會問題，可是手法過於隱晦，例如鏡頭多次拍攝演員拿着報紙，對準新聞標題，但對瑞典以外的觀眾來說，此舉根本不明所以，中文字幕亦未加解釋，難免看到一頭霧水。

相關字詞﹕斃門會議 開箱

上 / 下一篇新聞