【開箱】《斃門會議》 面具殺人狂魔的血債血償

農夫之子為父報仇

《斃門會議》故事簡單，講述瑞典克拉朗根小鎮一班公務員，為了鎮上興建大型購物中心的動土儀式，罕有地外出舉行工作會議，實行寓工作於娛樂，誰料這個風光明媚的克拉湖度假村，早已隱藏殺機，最終變成他們的葬身之地。表面上，殺身之禍來自森林裏的狂魔，歸根究底，卻是源自人性貪婪的心魔。

英格拉是克拉朗根鎮公所的領導人，負責帶領籌劃購物中心的專案經理尤納斯、處理財務的莉娜等職員到度假村，為翌日舉行動土儀式作最後準備，可是職員各懷鬼胎，有人收受賄款，亦有人置身事外，令到工作會議不歡而散。另一方面，當兇手戴上類似《恐懼鬥室》的拼圖殺人狂面具後，迅速把度假村的廚師、接待員等逐一殘殺，下個目標就是鎮公所職員，在下一輪瘋狂殺戮後，鮮血已經染紅大地和湖水，而行兇動機亦逐步揭露，原來兇手是農夫波森之子，波森因農場遭政府沒收作興建購物中心用途，一生心血付諸流水，憤而懸樑自殺，其子發現為時已晚，決定血債血償，誓死為父報仇。

都說世上沒有無原無故的恨，在這場困獸鬥中，有人罪有應得，但更多的是無辜，度假村職員屬於後者，為了收受賄款而支持興建計劃的尤納斯，則是死不足惜。在逃命過程中，他跟莉娜乘坐自製木筏，準備離開度假村，明明有望死裏逃生，偏偏男方醒起，莉娜懷有他的犯罪證據，竟然毋視兇手追殺，堅持要她交出USB記憶體，事件反映他對金錢、權力及名聲的重視程度，竟比性命尤甚，相當諷刺。

雖說《斃門會議》節奏明快，觀眾仍可發現片中犯駁處處，例子多不勝數，其中一名鎮公所女職員遭兇手扯住長髮，眼見命在旦夕，她隨手執起較剪，卻非刺向對方手臂，而是花時間剪斷自己頭髮，期望逃出生天？更可笑的是，兇手亦眼睜睜的等她剪髮解圍？實在莫名其妙。本片亦跟同類電影如《月光光心慌慌》系列相似，兇手以一敵十，仍然游刃有餘，反而受害者人多勢眾，卻是任人魚肉，從未想過反抗，實在離地得不合常理。

港式譯名「食字」幽默

值得一讚的是《斃門會議》本地譯名貫徹港式「食字」傳統，簡單直接卻不失幽默，至少比台灣Netflix取名《要命會議》肯花心思。事實上，瑞典導演Patrik Eklund拍攝《斃門會議》亦非單純販賣感官刺激，而是透過血腥殺戮，揭露公務員的貪贓枉法，批判官商勾結的惡行，甚或挑剔選舉制度的不完善等各種社會問題，可是手法過於隱晦，例如鏡頭多次拍攝演員拿着報紙，對準新聞標題，但對瑞典以外的觀眾來說，此舉根本不明所以，中文字幕亦未加解釋，難免看到一頭霧水。