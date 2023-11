《飢餓遊戲前傳》麗素施嘉拍拖行紅地氈

【明報專訊】改編自同名小說的電影《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)明日(16日)在港開畫,美國延至周五上映,由於此片已跟美國演員工會達成協議,主角獲准參與宣傳活動,因此上周已率先在倫敦舉行世界首映禮,前日移師洛杉磯再行紅地氈,戲中飾演施惠國第12區「貢品」女孩露西的《西城故事》麗素施嘉(Rachel Zegler)、扮演年輕版史諾的《俠盜驕雄》湯拜夫(Tom Blyth),以及麗素男友佐斯里維拉(Josh Andres Rivera)等均有出席。