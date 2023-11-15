《飢餓遊戲前傳》麗素施嘉拍拖行紅地氈

繼《西城故事》後，麗素施嘉與佐斯里維拉再次以情侶檔姿態合演《飢餓遊戲前傳》，二人在紅地氈上被問到合作感受，麗素笑言：「佐斯就像是我的家人，能夠再次跟熟悉的面孔合作，感覺非常愉快。」佐斯亦大方放閃：「我覺得好幸運，亦很感恩。」除了男女主角外，同片拍檔包括《女戰不敗》維奧拉戴維絲（Viola Davis）、《權力遊戲》彼得迪奇治（Peter Dinklage）及《小行星都市》積遜舒華文（Jason Schwartzman）等亦有出席首映禮。