Netflix新片《毒戰寒流2》《深不見底愛情海》輪流開記招 韓孝珠操肌扮打女呻辛苦

文：蘇珮欣

《毒戰寒流2》故事延續上集，講述亞洲最大販毒組織的幕後黑手「李先生」仍然在逃，趙震雄飾演刑警鍥而不捨追捕，再次遇上組織高層車勝元，以及內地赴韓為李先生善後的韓孝珠，正邪勢力展開連場激鬥。新片昨在首爾舉行記者會，韓孝珠表示戲中有破格演出，原本角色設定為男性，她為配合強悍形象，落力操肌改變身型，並戴上眼鏡、假牙，甚至使用特技化妝，令皮膚顯得粗糙，令她跟《Moving超異能族》的慈母形象截然不同。

在跑步機上流淚

韓孝珠宣傳《毒戰寒流2》不忘感謝粉絲支持《Moving超異能族》，坦言後者大受歡迎，令她開心到想喊，「新片預告公開後，不少朋友傳來短訊，戲言『奉鍚媽媽墮落了』、『奉錫的青春期令媽媽變瘋了嗎』，讓我哭笑不得」，希望觀眾看到她的不同面貌，雖然大家可能會嚇一跳，但是時候放下「奉錫媽媽」慈母形象。

韓孝珠為了演好角色，不單努力操肌，還苦練中文。她說：「每星期上3堂，每句中文對白都要記得。」還要改變聲調來配合角色。除此之外，「開拍前不停做運動，晚上在漢江旁邊散步，一邊背誦中文對白，途人或者覺得我古怪，為何自言自語」。新片亦有不少動作場面，操肌令她感痛苦，試過在跑步機上流淚。

上集客串演出的車勝元表示，對於角色下場感到好奇，所以答應演出續集。趙震雄則指，他的刑警角色比首集更感情豐富，彌補上次不足。

疫下片場扮郵輪

另一方面，憑《怪物》贏得康城影展最佳編劇的坂元裕二新作，《東京復仇者》吉澤亮與《怒》宮崎葵合演Netflix日本片《深不見底愛情海》，將於明日（16日）上架。電影以豪華郵輪為背景，講述處事認真的郵輪管家吉澤亮，邂逅背景神秘女子宮崎葵，其後船上發生命案，兩人聯手調查真相的故事。

吉澤亮與宮崎葵前日出席橫濱郵輪碼頭舉行的新片記者會，同場還有拍檔安田顯及吉田羊。吉澤亮表示因疫情影響，無法在郵輪上取景拍攝，只好利用電腦CG技術作後期加工，但他看過試片後，大讚效果出色，「就像在郵輪拍攝一樣」。吉澤亮大讚坂元裕二劇本幽默有趣，同時反映人性，又指與宮崎葵有一場在遊客面前接吻的浪漫戲，希望觀眾留意。