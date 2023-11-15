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娛樂

認曾掌摑情敵 陳淑蘭：我好嬲個男人

【明報專訊】陳淑蘭（蘭子）近日上伍仲衡與周國豐的直播節目。有觀眾提起莫可欣當年傳做第三者，介入蘭子與拍拖4年的方中信之間，又傳蘭子曾怒摑莫可欣泄憤。伍仲衡追問：「有人話你摑過人一巴，是什麼一回事？」蘭子未有開名回應說：「不止一巴，講完就算喇，但我至少答了，對嗎？」周國豐探究詳情，蘭子說：「我好嬲個男人，嬲他呃我。」蘭子稱已5年沒拍拖，單身生活不愁寂寞，閒時經常旅行，家中又養了十幾隻小動物作伴。被問拍拖次數，她指十隻手指數得完，做模特兒時，結識的初戀男友是超級有錢人；她指跟大部分前度都能做回朋友，甚至祈文傑的現任女友都是她一手撮合。

傳蘭子試過為情自殺，她澄清當年割脈，源於1991年承受父親離世的打擊，患上情緒病，曾狂躁、抑鬱及輕微社交恐懼，對任何事都提不起興趣，誘發做出傻事。她又透露當年情緒不穩，加上怕走紅影響與男友的感情，想過推掉演出《家有囍事》，最後被導演高志森說服，也多得巨星張國榮、張曼玉全無架子，讓她能放鬆演「金絲雀」。

去頸紋療程遇意外險窒息

蘭子承認曾抽脂去胃腩、打Botox瘦面，其中一次去頸紋療程遇上意外，影響口水分泌及吞嚥問題，試過差點窒息，但無損追求醫美的決心。

娛樂組

相關字詞﹕陳淑蘭（蘭子）

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