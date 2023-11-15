認曾掌摑情敵 陳淑蘭：我好嬲個男人

傳蘭子試過為情自殺，她澄清當年割脈，源於1991年承受父親離世的打擊，患上情緒病，曾狂躁、抑鬱及輕微社交恐懼，對任何事都提不起興趣，誘發做出傻事。她又透露當年情緒不穩，加上怕走紅影響與男友的感情，想過推掉演出《家有囍事》，最後被導演高志森說服，也多得巨星張國榮、張曼玉全無架子，讓她能放鬆演「金絲雀」。

去頸紋療程遇意外險窒息

蘭子承認曾抽脂去胃腩、打Botox瘦面，其中一次去頸紋療程遇上意外，影響口水分泌及吞嚥問題，試過差點窒息，但無損追求醫美的決心。

娛樂組