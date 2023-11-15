《新聞女王》角色霸道 請後輩食鮑魚定驚 佘詩曼嗌何廣沛「Ivan BB」助放鬆

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

阿佘談到在新劇《新聞女王》扮演女主播角色，馬國明是拍檔兼競爭對手，兩人劇中大鬥法，戲味甚濃，相信拍出來效果會好睇。問到是否耗盡片酬請劇組食飯？阿佘沒正面回應，只稱希望大家開心，「新聞部辦公室的場景拍了一個月，眾年輕演員每日由朝拍到晚，攰到在現場休息，我見到他們就想起以前的自己，捱得好辛苦都堅持住」。

阿佘預告親熱戲挑戰電視尺度

阿佘表示有很多演員未合作過，幸好成功「溝」到他們、建立默契，合作很愉快，感受到各演員的付出和投入，相處融洽似一家人，又爆跟何廣沛有親熱戲，挑戰電視尺度，大讚對方努力，「監製恐嚇何廣沛，若3星期內操不好胸肌就換人，見他表現好好，我都特別照顧他，開工時稱呼他Ivan BB（何廣沛角色名字），希望令他放鬆」。提到預告片阿佘被槍指頭的緊張場面，她說：「監製想在Man姐身上流露少少《使徒行者》釘姐感覺，好玩的。」

李施嬅甲狀腺指數升高 時肥時瘦

李施嬅扮演性格率直的主播，遇到睇不過眼的事會出口鬧人，笑言拍攝時太入戲，差點連電視台老闆（龔慈恩飾）都鬧，她說：「好期待，不知觀眾會否覺得我好囂呢！」談到與阿佘、馬國明再合作，李施嬅表示開心，大讚阿佘EQ高，要跟對方學做人，「我什麼都太認真，之前搞到免疫系統出事，患甲狀腺疾病，拍這部劇都好緊張，不想令人失望，有次驗血發現指數再升高，而且體重急降，於是逼自己開工前食飯，可能大家會見我時肥時瘦，多得阿佘做我靈藥，放工叫我一起食飯、唱K減壓」。李施嬅最近忙於跟「胡說八道」幾名好姊妹為美國登台騷綵排，笑言想組中年女團巡演，她說：「因度期方面非常困難，令美國騷由5場減至兩場，希望明年可以拉隊到其他地方演出。」

何依婷年內辦小型婚禮 生B隨緣

何依婷公開婚訊後首露面，透露未婚夫姓林，當日借朋友茶敘活動跪地送花求婚，令她驚喜及感動，「希望趕在今年雙春兼潤月拉埋天窗，計劃到東南亞的小島舉行小型婚禮，簡單跟親友食飯，不會大排筵席」。問到籌辦婚事會否很急趕？她說：「其實我們一直在準備，巴黎的婚照是6月拍攝的。（為何一直隱瞞？）不是隱瞞，本身怕醜，想清楚計劃才報喜，我和男友認識多年。」她稱生育隨緣，婚後保持幕前工作。

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