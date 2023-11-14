《紅白歌唱大賽》44年來首次禁尊尼藝人亮相 大泉洋率韓團日動漫歌手撐場

文：蘇珮欣

《紅白歌唱大賽》昨在東京舉行記者會，NHK電視台繼早前公布搞笑藝人有吉弘行、《神探小紅帽》橋本環奈、《哥斯拉-1.0》濱邊美波及主播高瀨耕造擔任司儀，昨日再公布演出歌手名單，前尊尼事務所藝人悉數缺席，成為過去44年來首次出現情况。事實上，自1965年尊尼偶像首次參演《紅白》以來，幾乎每年都獲邀演出，其中SMAP先後亮相23次，嵐亦有12次代表白組參賽的紀錄。去年《紅白》便有6組尊尼藝人演出，包括Kinki Kids、King & Prince、SixTONES、Snow Man、關8及浪花男子。

韓國歌手共佔4席

據NHK相關人士指，尊尼喜多川性侵事件公布至今，對受害者的賠償進度緩慢，更有傳SMILE-UP.新社長東山紀之有意辭去社長職位，事態發展混亂。NHK高層亦表明，前尊尼事務所完成賠償事宜前，都不會邀請旗下藝人亮相電視台。被問到會否考慮讓尊尼藝人以特別形式演出，電視台方面稱，除非事件有突破性發展，否則難以實行。NHK昨日重申「尊重人權方針」，反對民族、國籍、宗教、性別、年齡或政治思想等方面歧視，同時拒絕強制勞動，希望能確保演出者在身心健康環境下工作。

《紅白》直播收視近年每况愈下，去年平均收視為33.2%，前年更以32.9%創新低。今年失去尊尼偶像助陣，數字恐進一步下跌。為了填滿空缺，唯有尋找外援，韓國男團Seventeen、Stray Kids、女團Twice小分隊MISAMO首度現身《紅白》，女團LE SSERAFIM則第二次登場。今年《紅白》共有13組新臉孔，包括動漫歌手Ado、「狼人樂團」Man With A Mission、Mrs. Green Apple及10-FEET等。Ado去年以動畫電影《One Piece Film Red》角色美音（UTA）亮相《紅白》，今年首次以個人身分演出；10-FEET今年為賣座動畫《The First Slam Dunk》唱主題曲《第零感》而爆紅，同樣順利入選。

大泉洋司儀變歌手

去年擔任《紅白》司儀的大泉洋，今年改以歌手身分出場。大泉洋昨日在記者會上表示：「第一次出場，因為我前幾天推出歌曲。」他原本打算在老家札幌歡度除夕，但又想參加《紅白》，最後懶理家人會否感到寂寞，「我比誰都愛《紅白》，今年想為白組出力」。

大泉洋上月推出新歌《像站在天空中的塔一樣》，由玉置浩二作曲，大泉洋作詞，是為紀念個人出道50周年而創作。大泉洋早在2001年發行首支單曲《愛的話語》，亦多次為札幌創作宣傳歌曲。