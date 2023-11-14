明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《紅白歌唱大賽》44年來首次禁尊尼藝人亮相 大泉洋率韓團日動漫歌手撐場

【明報專訊】日本NHK電視台年終音樂大騷《第74屆紅白歌唱大賽》將於除夕舉行，昨日舉行記者會公布出場歌手名單，一如外界所料，SMILE-UP.（前尊尼事務所）受尊尼喜多川性侵醜聞拖累，旗下藝人無緣亮相，成為1979年以來首次。為了填補空缺，NHK改為邀請韓國男團Seventeen、Stray Kids及女團Twice小分隊MISAMO，以及日本動漫女歌手Ado等撐場，《Last Man全盲搜查官》男星大泉洋更首次以歌手身分，代表白組出賽。

文：蘇珮欣

《紅白歌唱大賽》昨在東京舉行記者會，NHK電視台繼早前公布搞笑藝人有吉弘行、《神探小紅帽》橋本環奈、《哥斯拉-1.0》濱邊美波及主播高瀨耕造擔任司儀，昨日再公布演出歌手名單，前尊尼事務所藝人悉數缺席，成為過去44年來首次出現情况。事實上，自1965年尊尼偶像首次參演《紅白》以來，幾乎每年都獲邀演出，其中SMAP先後亮相23次，嵐亦有12次代表白組參賽的紀錄。去年《紅白》便有6組尊尼藝人演出，包括Kinki Kids、King & Prince、SixTONES、Snow Man、關8及浪花男子。

韓國歌手共佔4席

據NHK相關人士指，尊尼喜多川性侵事件公布至今，對受害者的賠償進度緩慢，更有傳SMILE-UP.新社長東山紀之有意辭去社長職位，事態發展混亂。NHK高層亦表明，前尊尼事務所完成賠償事宜前，都不會邀請旗下藝人亮相電視台。被問到會否考慮讓尊尼藝人以特別形式演出，電視台方面稱，除非事件有突破性發展，否則難以實行。NHK昨日重申「尊重人權方針」，反對民族、國籍、宗教、性別、年齡或政治思想等方面歧視，同時拒絕強制勞動，希望能確保演出者在身心健康環境下工作。

《紅白》直播收視近年每况愈下，去年平均收視為33.2%，前年更以32.9%創新低。今年失去尊尼偶像助陣，數字恐進一步下跌。為了填滿空缺，唯有尋找外援，韓國男團Seventeen、Stray Kids、女團Twice小分隊MISAMO首度現身《紅白》，女團LE SSERAFIM則第二次登場。今年《紅白》共有13組新臉孔，包括動漫歌手Ado、「狼人樂團」Man With A Mission、Mrs. Green Apple及10-FEET等。Ado去年以動畫電影《One Piece Film Red》角色美音（UTA）亮相《紅白》，今年首次以個人身分演出；10-FEET今年為賣座動畫《The First Slam Dunk》唱主題曲《第零感》而爆紅，同樣順利入選。

大泉洋司儀變歌手

去年擔任《紅白》司儀的大泉洋，今年改以歌手身分出場。大泉洋昨日在記者會上表示：「第一次出場，因為我前幾天推出歌曲。」他原本打算在老家札幌歡度除夕，但又想參加《紅白》，最後懶理家人會否感到寂寞，「我比誰都愛《紅白》，今年想為白組出力」。

大泉洋上月推出新歌《像站在天空中的塔一樣》，由玉置浩二作曲，大泉洋作詞，是為紀念個人出道50周年而創作。大泉洋早在2001年發行首支單曲《愛的話語》，亦多次為札幌創作宣傳歌曲。

相關字詞﹕大泉洋 尊尼事務所 紅白歌唱大賽

上 / 下一篇新聞