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娛樂

【娛樂場】內地劇《以愛為營》 王鶴棣白鹿吻戲連場刺激觀眾眼球

【明報專訊】改編自作家翹搖小說《錯撩》的內地都市愛情喜劇《以愛為營》，由內地版《流星花園》飾演道明寺的王鶴棣與《長月燼明》白鹿主演，開播以來引起熱議。王鶴棣憑飾演霸道總裁「時宴」爆紅，戴金絲框眼鏡配西裝造型被讚超級帥氣又冷傲，其實時宴性格溫柔又深情，與白鹿連場甜蜜咀戲，看得觀眾心跳加速。

霸道總裁戀女記者

《以愛為營》講述金牌財經記者鄭書意（白鹿飾）為了拿下頭版，極力爭取專訪銘豫雲創總裁時宴（王鶴棣飾）而結緣，二人從歡喜冤家到並肩而行，過程中意外收穫愛情和事業，展開一段甜喜交織的浪漫愛情之旅。

劇集開播至今，數度登上內地多個視頻平台播放冠軍，王鶴棣憑「時宴」一角成為抖音劇集報告「熱門角色」第一名；「時宴」和「王鶴棣時宴」關鍵字更在開播6天新增3.7億點擊，足見他人氣旺盛。

難忘拍吻戲圍觀者反應

男女主角劇中吻戲連連，網民列出多個甜蜜畫面，包括鄭書意扭傷腳撒嬌叫時宴背她去醫院，時宴明知對方「演戲」，仍以公主抱送鄭書意到醫院檢查。還有時宴在發布會後送鄭書意回家，鄭書意在車上睡着至頭歪倒，時宴貼心用手托着對方的頭，鄭書意驚醒，兩人對視現曖昧氛圍。

王鶴棣透露拍攝咀戲無尷尬，不過被「觀眾」考起，「最難克服的是現場觀眾，因為他們會給反應。我們很深情的準備開始，大家就會：『噢！』像演話劇一樣」。白鹿難忘得寵場面，「鄭書意在樹上醉酒不肯下來，時宴說：『仙女，小仙女，你下來！』，讓我很難忘」。王鶴棣飾演的「時宴」除高富帥，還是追女高手，他笑稱：「哄小孩和長輩的話，我都是滿分。」

王鶴棣爆紅無懼新人輩出

24歲王鶴棣2017年參加內地偶像真人騷節目《超次元偶像》奪總冠軍入行。2018年內地版《流星花園》演道明寺嶄露頭角，人氣由內地延至外地，在泰國、韓國等地備受歡迎。2022年主演古裝魔幻劇《蒼蘭訣》，憑東方青蒼一角人氣高漲。《以愛為營》近日播出，王鶴棣人氣再度爆升，被問內地演藝圈人才輩出，會否擔心被新冒起的小鮮肉取代，他說：「我覺得每個人都不一樣，蘿蔔白菜各有所愛，不會有什麼危機感。」《以愛為營》已在「黃Viu」上架。

相關字詞﹕白鹿 王鶴棣 以愛為營 娛樂場

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