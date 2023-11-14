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娛樂

姜濤公審女網民惹風波 邱士縉藉好歌開解 柳應廷籲給空間

邱士縉信AK：應留空間給藝人交朋友 Jer問候姜濤

【明報專訊】MIRROR成員邱士縉（Stanley）與柳應廷（Jer）昨日以紅黑打扮出席腕表品牌酒會，同場還有黃妍與葉巧琳。Stanley與Jer透露已開始為明年1月舉行的MIRROR演唱會收身、練歌及排舞，不會臨急抱佛腳。隊友姜濤早前出席活動，有女網民質疑他咪嘴唱歌，姜濤忍不住向對方還擊，公開女網民對話截圖、社交帳戶名稱及大頭照片；事後姜濤為自己行為公開道歉平息風波。

分散姜濤注意力

Stanley與Jer關心姜濤，已傳信息問候，他們認為現時應給予姜濤休息空間，暫不想再煩擾對方。Stanley說：「他一時衝動，我們不適合再加把嘴，怕影響到更多其他人。我沒有試過與網民罵戰，做藝人面對不同壓力時，可選擇看電影，笑笑便算。有分享當遇到不開心會聽的歌給他，不太擔心姜濤情緒很易波動，嘗試與他傾其他事，如打籃球分散注意力。」Stanley知姜濤腳傷未完全痊癒，盼他盡量在明年MIRROR演唱會前爭取多休息，沒有相約對方打籃球。Jer自言平日靠運動、聽歌和看電影紓緩壓力，有助增加正能量。

相信AK麻利無拍拖

另一成員江𤒹生（Anson Kong、AK）到日本見證好友求婚，在社交網分享大合照時，被發現緋聞女友、商台前DJ麻利亦在場，惹網民熱議二人拍拖，AK留言反駁，稱與麻利以family相稱，感情要好，男女間不一定只有愛情。Stanley與Jer異口同聲稱應留藝人多些空間結交朋友，其他人不應干涉，「AK為免惹誤會，才澄清視麻利為好朋友，沒有想跟人吵架。相信不會愈描愈黑，因為以AK性格，他說了不是就一定不是」。

黃妍不知廣洲巡唱取消原因

黃妍巡迴演唱會廣州站原定11月5日晚舉行，當日下午主辦單位在社交網宣布以「突發出現的不可抗力因素」臨時取消。黃妍承認令粉絲感失望，她也措手不及，「當日下午綵排時全體才接通知取消，當時有點手忙腳亂，開心收到很多問候打氣留言。至今仍未知道真正取消原因，留待公司追查，我專心繼續唱歌，已向觀眾退票，暫沒有聽過有補場。」她有信心12月佛山站不受影響。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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相關字詞﹕柳應廷（Jer） MIRROR成員邱士縉（Stanley）

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