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娛樂

鄧麗欣相隔16年再開騷感觸落淚 前隊友吳雨霏楊愛瑾破冰孖住坐

鄧麗欣相隔16年再開騷 感觸落淚數度甩嘴 盼攻紅館開個唱

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）相隔16年再開演唱會，前晚在灣仔會展舉行《Therefore I Am》演唱會，跟她同出身於女團Cookies其中5名成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾（Miki）、區文詩（Angela）、陳素瑩（Gloria）及何綺玲（Elaine）齊現身支持，傳決裂7年的Kary與Miki更破冰孖住一齊坐，席上有傾有講。Stephy全晚換上不同服飾曬纖腰及長腿獻唱，又以鋼琴自彈自唱英文歌。當屏幕播出她的舊照，Stephy感觸落淚數度「甩嘴」，談感言時，稱成長路上曾為選擇而後悔。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Stephy甫出場即獻唱《分手的情書》為演唱會揭開序幕，並一連唱出《青山散步》、《蝴蝶飛了》等多首歌曲。之後再換上不同服飾晒長腿和纖腰，又以鋼琴自彈自唱英文歌。台上大屏幕貼出Stephy手繪動植物及人像畫作，以及成長舊照，她感觸落淚數度「甩嘴」，幸及時收拾心情，跟多名舞蹈員在台上開心玩潑油。

安排播舊照搞喊自己

Stephy在台上訴心聲：「我只開一場，在座有很多認識的人。嘩，對上一次開騷已是十幾年前，所以我有很多話想說，感激大家這麼多年也沒放棄我，也成就我在舞台上做任性的事，雖然我已成長很多，也經歷了不少起跌，但回憶過去也可以淡然面對，現在的我很愛自己，希望大家也要愛自己。」她又哽咽說有朋友遠道而來睇騷，「我綵排時喊到七彩，今晚算好叻，用意志力抑壓住不要喊，怕喊開了就唱不下去，不過剛才喊了一首歌，不緊要啦！」她又自嘲安排播舊照是搞喊自己的行為，並提到成長路上曾為自己的選擇後悔，但其實毋須後悔，因每個選擇都是自己決定。演唱會尾聲，她送上一曲《不要離我太遠》答謝粉絲的支持，「我仍然喜歡唱歌，希望我的努力沒讓大家失望！」

壓軸唱Cookies團歌《最後一塊》

到壓軸「安歌」環節，Stephy特意獻唱Cookies團歌《最後一塊》懷緬姊妹情，並說：「好開心見到你們，Elaine好耐無見！」台下5名成員揮手跟着唱，其中Angela更感動落淚。

開一場不夠喉 夢想攻紅館

完騷後受訪，Stephy表示最擔心會爆喊，因騷前不論在家中練歌或綵排都喊不停，「我不知為何那麼感性，可能相隔多年再唱這些歌，感覺較大」。她自覺已超額完成，對表現感滿意，「我很享受在台上玩顏色，將畫作和藝術結合，控制到狀態沒崩潰」。在台上稱曾為選擇而後悔，是否後悔揀錯人？Stephy笑說：「不要太敏感，人生有很多選擇，就會有後悔，但要學習無悔，因當刻的選擇都有自己原因。我後悔相隔16年才開個唱，今次真的不夠喉。」她稱夢想在紅館開騷，相信上天自有安排。對於Kary與Miki難得同場，Stephy說：「是的，都相隔了很耐，我剛才望落台下，見到她們在一起，好感動！希望再約她們食飯見面，以前不定時有聚會。」

Edan首個電話鈴聲《電燈膽》

前晚捧場除Cookies成員外，還有MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及李駿傑（Jeremy），還有唐詩詠、張繼聰、吳若希、劉沛衡，譚旻萱、戴祖儀、曾樂彤、張惠雅、吳嘉熙、何嘉莉及姜麗文等。Edan曾與Stephy合演ViuTV劇《男排女將》，他在社交網分享演唱會片段，並留言：「家瑜（鄧麗欣角色）good show，我小學第一部電話嘅鈴聲就係《電燈膽》。」

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕何綺玲（Elaine） 陳素瑩（Gloria） 區文詩(Angela) 楊愛瑾（Miki） 吳雨霏（Kary） 鄧麗欣(Stephy)

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