【娛樂場】《35+ LOVE》非追女仔節目 失婚趙頌茹愛情觀與眾不同

網民未睇已形容為「溝女」節目，今個星期結局篇，故事發展不止為單身「中女」物色新對象，還有她們的對話，希望大眾對「35+」女人的愛情睇法可以有更多了解。節目開始稱根據日本作家的「16小時約會法則」展開一場戀愛實驗，安排3女入住6日6夜dating camp，與一眾特選男士配對，之後會進行3小時、4小時及9小時單獨約會，再決定會否進一步發展。據網上資料，日本的「16小時約會法則」是透過16小時共3次約會，過程中讓男生不知不覺愛上女生，玩心理戰讓男生向女方告白。

3女約會各有問題

《35+ LOVE》似乎沒有這效果，3個單身女藝人未有表現「心機女」一面。眾人中戀愛經驗最少的Yu，初戀是前夫周永恆，經歷離婚且育有兩女，外形贏得一致稱讚，但跟年紀較她細的男士約會時，似家姐分享感受。其中一集Yu教訓約會對象Marcus在屋內大叫「攞手袋啦」是不尊重表現，很多人讚好。「萬人迷」Aka由最初被指在演戲，後期的傻氣盡現可愛一面。楊淇沒有掩飾的「跳掣」，情緒波動令約會的男伴感愕然。

了解中女為何單身

監製黎明寶對於《35+ LOVE》被形容為「溝女」節目，她說：「首先要搣甩呢個標籖先，唔係溝女節目，係講一班中女點解仍然單身，究竟係冇得揀定係自己選擇，所以我哋搵咗3個35+嘅女人做呢個分咗3個階段嘅戀愛實驗，睇吓佢哋經過認識朋友，相處之後，有冇機會脫單。」

Yu、Aka和楊淇代表3種不同類型的女人，性格鮮明，黎明寶說：「我跟每個女人都傾了很久，問她們過去的愛情經歷，揀對象條件，她們好坦白分享自己睇法。跟Yu起碼傾了兩個多小時，她分享愛情觀時，我覺得佢好有智慧，打破了一般人的睇法，今次是她女兒鼓勵她參加節目。」

經歷風雨共創回憶

拍攝期前後3個月，3女6男經歷了很多，包括極端天氣：8號風球、黃雨、紅雨，以及「五百年一遇」的黑雨，他們經歷風雨，創造共同回憶。黎明寶稱天氣造就他們在南丫島被困屋內而感情加速升溫，隨約會階段遞進，Aka開始打開心扉跟約會對象揭露過往感情事；楊淇面對心儀對象直白表達感情，Yu亦突破心防嘗試未挑戰過的約會行程。監製黎明寶稱拍攝之初3個女生相處同樣尷尬，後來才熟絡，過程好真實，大家都表現真性情一面。節目最後會有一個總結，看看她們的選擇。

■ViuTV《35+ LOVE》

播映時間：周一至五 晚上11時