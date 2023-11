何雁詩揭歲半子未識爬行 疑發展遲緩 鄭俊弘無過分擔心 最重要健康開心

娛樂組

身為人母的何雁詩除照顧家庭,還堅持繼續做歌手,日前她在訪問中透露照顧兒子Asher是人生大課題,囝囝有發展遲緩問題,初時她跟老公鄭俊弘很擔心,因未判斷兒子是否SEN,她有留意有關SEN小孩資訊,希望能找出原因,不過醫生稱很多時沒有原因,現在只好調節心態,兒子有定期做物理治療,希望可追回進度。

相信兒子一定會好

有關Asher的情况令人關心,昨日記者聯絡何雁詩,問她是否因此受更大壓力?她說:「無壓力,是動力,個個小朋友進度都唔同,見佢成日都好開心就OK。」提起兒子,她特別開心,並笑說:「he's such a cutie pie,I'm sure he'll be fine.」

問她跟鄭俊弘是否其中一個成長時也較遲說話?何雁詩說:「又唔清楚,無聽屋企人提過,不過我哋個年代唔同,唔會check咁多嘢,係𠵱家先會check得好緊。」她稱兒子較喜歡以音樂表達自己。

每個小朋友有自己進度

鄭俊弘昨日出席「雲彩行動」慈善步行活動,表示活動後趕回家跟兒子玩,「Asher現在需要更多陪伴,較多情緒,不能坐太久,聽到大聲又會驚」。他現在每晚幫兒子冲涼兼𧨾瞓覺,否則囝囝會不開心兼擰轉面不理他。提到何雁詩稱Asher有學習遲緩情况,鄭俊弘不覺得囝囝學習上有問題,認為每個小朋友有自己進度,不需將兒子跟其他孩子比較,最重要他健康,肯食、肯瞓與開心。

鄭俊弘透露發覺Asher有問題是帶他上play group,其他小朋友懂站起來或行路,囝囝是遲了幾個月,但現在已可以企起身和扶住行,不會擔心或需要逼。

盼囝囝學懂說話先叫媽媽

Asher在說話方面會發出似單字聲音,鄭俊弘希望囝囝學懂說話後先叫媽媽,「我不會呷醋,老婆開心最重要」。問他初時是否擔心?他稱為人父母有關孩子的什麼事也擔心,吃得少或不去廁所也擔心,要從中學會放鬆,「自己小時候也是天生天養,所以不用太緊張」。

鄭俊弘日前慶祝40歲生日,跟同樣11月生日的外父一起開派對慶祝。何雁詩在社交平台分享跟老公在生日會上甜蜜咀嘴照片,以及一家人切蛋糕合照曬幸福。她說︰「生日快樂,我40歲的寶貝!你永遠是我的寶貝,我將永遠欣賞你的真實、誠實、善良和忠誠。我很幸運有你。我相信你還有很多事情要做,我急不及待想與你一起走好每一步。」