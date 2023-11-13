何雁詩揭歲半子未識爬行 疑發展遲緩 鄭俊弘無過分擔心 最重要健康開心

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身為人母的何雁詩除照顧家庭，還堅持繼續做歌手，日前她在訪問中透露照顧兒子Asher是人生大課題，囝囝有發展遲緩問題，初時她跟老公鄭俊弘很擔心，因未判斷兒子是否SEN，她有留意有關SEN小孩資訊，希望能找出原因，不過醫生稱很多時沒有原因，現在只好調節心態，兒子有定期做物理治療，希望可追回進度。

相信兒子一定會好

有關Asher的情况令人關心，昨日記者聯絡何雁詩，問她是否因此受更大壓力？她說：「無壓力，是動力，個個小朋友進度都唔同，見佢成日都好開心就OK。」提起兒子，她特別開心，並笑說：「he's such a cutie pie,I'm sure he'll be fine.」

問她跟鄭俊弘是否其中一個成長時也較遲說話？何雁詩說：「又唔清楚，無聽屋企人提過，不過我哋個年代唔同，唔會check咁多嘢，係𠵱家先會check得好緊。」她稱兒子較喜歡以音樂表達自己。

每個小朋友有自己進度

鄭俊弘昨日出席「雲彩行動」慈善步行活動，表示活動後趕回家跟兒子玩，「Asher現在需要更多陪伴，較多情緒，不能坐太久，聽到大聲又會驚」。他現在每晚幫兒子冲涼兼𧨾瞓覺，否則囝囝會不開心兼擰轉面不理他。提到何雁詩稱Asher有學習遲緩情况，鄭俊弘不覺得囝囝學習上有問題，認為每個小朋友有自己進度，不需將兒子跟其他孩子比較，最重要他健康，肯食、肯瞓與開心。

鄭俊弘透露發覺Asher有問題是帶他上play group，其他小朋友懂站起來或行路，囝囝是遲了幾個月，但現在已可以企起身和扶住行，不會擔心或需要逼。

盼囝囝學懂說話先叫媽媽

Asher在說話方面會發出似單字聲音，鄭俊弘希望囝囝學懂說話後先叫媽媽，「我不會呷醋，老婆開心最重要」。問他初時是否擔心？他稱為人父母有關孩子的什麼事也擔心，吃得少或不去廁所也擔心，要從中學會放鬆，「自己小時候也是天生天養，所以不用太緊張」。

鄭俊弘日前慶祝40歲生日，跟同樣11月生日的外父一起開派對慶祝。何雁詩在社交平台分享跟老公在生日會上甜蜜咀嘴照片，以及一家人切蛋糕合照曬幸福。她說︰「生日快樂，我40歲的寶貝！你永遠是我的寶貝，我將永遠欣賞你的真實、誠實、善良和忠誠。我很幸運有你。我相信你還有很多事情要做，我急不及待想與你一起走好每一步。」