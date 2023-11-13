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娛樂

卓亦謙反思好友輕生 開拍《年少日記》 盧鎮業演有口難言老師 cut機即嚎哭

【明報專訊】卓亦謙執導《年少日記》是「首部劇情電影計劃」得獎作品，他視為自己最後一部電影，因為現在開戲實在不容易，加上以學生輕生為題材，未必有票房保證。故事雖然沉重，但內裏刻畫很多反思，想傳遞愛和正念，導演還邀得大學學長盧鎮業演出。盧鎮業稱角色情緒很複雜，常想發泄卻找不到出口，他難忘曾拍完一場戲，即奔到某角落躲起來嚎哭。《年少日記》上畫前獲5項台灣金馬獎提名，卓亦謙喜出望外。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

《年少日記》題材近年在港少見，導演卓亦謙透露故事由2015年開始構思，因經歷朋友輕生，對他衝擊很大，令人生觀改變。卓亦謙感慨說：「他走前我見過他，令我反思，問自己是否不懂得關心別人？怎麼看不出他不開心？多說一句可能他仍然在世。過程中有留意這些新聞，這些新聞每天都有，我覺得很嚴重。」

卓亦謙自言小時候已感覺競爭和學業帶來的壓力，長大後發現世界沒改變，現在小朋友的功課比以前更多，「香港是一個工時很長的地方，很多地方已經實行4天工作，香港打工仔依然操到好似隻牛咁才不被責備，是否要這樣呢？」他希望透過電影帶出「很多人都想得到愛，但要先愛自己，面對自己的創傷，才有能力去愛與被愛」的信息。

求學時曾在枱上寫滿「死」字

盧鎮業透露求學時期沒想過輕生，但青春期對生命沒有概念，有一個學期曾在枱上寫滿「死」字，他想不出原因，亦沒尋死之心，可能當時學跆拳道分了心。走入社會工作後，他發現更容易被壓力纏繞，面對工作、情感、朋友和家人的關係，總會有低沉的時候，慶幸有朋友互相扶持，「我與導演同一間大學，今次久別重逢。我是大他一屆的學長，但沒私交。有趣的是第一副導、配樂、燈光等都是同學，畢業後各自散落在電影工業中，有不同的領悟，學了很多東西。大家修煉完重遇，雖然大家都有改變，題材又沉重，但拍攝很愉快」。

盧鎮業承認飾演中學老師鄭sir很抑壓，角色想發泄情緒卻找不到出口，他要待cut機後才釋放出來，「戲中因病臥牀的爸爸（鄭中基飾）多年來沒忘記過哥哥，一直在這件事上反思和掙扎，鄭sir卻不知情，感情非常複雜，又不能講出口，所以當導演嗌cut機，我即奔跑到某角落躲起來嚎哭，其實不是盧鎮業喊，是鄭sir需要喊。在我演過的角色當中鄭sir情感相對複雜」。

精心挑選每個角色

卓亦謙睇中盧鎮業特質帶點神秘感，溫柔又心思細密，很符合鄭sir角色。其他選角都很成功，例如將笑匠鄭中基（Ronald）打造成躁爸爸。卓亦謙說：「Ronald是成功的喜劇演員，占基利做《無痛失戀》、Bryan Lee Cranston做《Breaking Bad》，他們勝任喜劇，也會勝任正劇，我想找Ronald演正劇很久。」

後悔一take收貨 不夠鏡頭

卓亦謙首次執導長片，為保不失給自己定下一些策略，所有演員要百分百肯定應付得來，無後顧之憂。監製爾冬陞（小寶）在過程中提供不少協助，給予導演很大自由度，小寶跟他說：「你不是拿了老闆3億拍部戲，應該試你想試的東西。」卓亦謙自評作品有很多不足地方，「我太過有信心，很多鏡頭都一take收貨，剪接時才發覺不夠鏡頭，下次拍戲要拍多個take」。盧鎮業表示拍戲時試過不滿意自己的演繹，即場上訴，「我和陳漢娜有很多對手戲，拍完會互望，覺得不理想會出聲，要求多拍一take」。

場地提供：香港麗晶酒店

盧鎮業/髮型：Oscar Ngan

化妝：Vic Lai

服裝：SANDRO

相關字詞﹕盧鎮業 卓亦謙 年少日記

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