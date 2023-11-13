模仿《黑暗榮耀》分段上架 朴敘俊韓韶禧《京城怪物》12月首播

Netflix繼日前發布韓劇《Sweet Home》及日劇《幽遊白書》首條預告後，昨日公開《梨泰院Class》朴敘俊與《夫妻的世界》韓韶禧合演韓劇《京城怪物》（前譯：京城生物）預告片，並跟《黑暗榮耀》一樣，分上下兩部分推出。《京城怪物》首部分下月22日首播，餘下集數明年1月5日上架。

醫院打怪物 台前幕後勁

《京城怪物》去年初宣布開拍，《浪漫醫生金師傅》姜銀慶編劇及《奇蹟拍檔》鄭東允執導，台前幕後陣容強勁；故事以1945年為背景，講述朴敘俊飾演張泰尚是「金鈺堂當舖」老闆，也是京城最富有及最有影響力人物之一；韓韶禧飾演尹采玉則是著名偵探。昨日Netflix公開《京》劇預告片，提及「1945年，京城某間醫院，人類與怪物，勢不兩立」，朴敘俊與韓韶禧各持步槍向眼前的未知怪物進攻，還有甕城醫院內有士兵身穿防護衣列隊戒備。

去年底在Netflix上架的《黑暗榮耀》，全劇16集分兩部分推出，掀起追看熱潮，尤其第2部分上架後連續兩星期錄得1億以上觀看時數，成為全球收視冠軍，未知是否因此《京城怪物》也分兩部分推出。不過《黑》劇播出時Netflix仍以觀看時數為計算收視方式，6月起把節目長度也計算在內，再得出平均的觀看次數，所以未知《京》劇分兩部分推出，收視能否受惠。

朴敘俊今年推出5部作品

另外，朴敘俊進軍荷李活演出Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》，據報只有兩分多鐘鏡頭，而且該片成績亦不理想，上周五（10日）在美國開畫，收2150萬美元（約1.67億港元），雖然穩佔冠軍，但票房僅多於2008年《新變形俠醫》2146萬美元少少，成為Marvel電影宇宙歷來第2差開畫日成績。出師不利的朴敘俊，卻被韓媒指今年很勤力，作品數量之多堪稱其歷年之最，先後有綜藝節目《瑞鎮家》、電影《Dream：夢想代表隊》、《烏托邦浩劫》及《Marvel隊長2》，加上新劇《京城怪物》，全年共5部作品面世。

美莉布朗《少女鬥惡龍》預告曝光

另一方面，炮製《攻殼機動隊》的日本動畫公司Production IG將會推出《未來戰士》動畫版，預計會在Netflix上架。《怪奇物語》女星美莉布朗伙拍《紙牌屋》羅冰活麗（Robin Wright）、《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett）主演的《少女鬥惡龍》（Damsel），Netflix昨日亦公開首條預告片段。故事講述美莉的角色被選中嫁給王子，後來才知道王室藏有重大陰謀，她的美好前途轉化為噩夢，被利用作為「祭品」。預告片段中可見美莉經常要逃跑，既要在冰洞內攀爬，又要躲開熔岩，相當驚險，最後一個鏡頭則是她拿起劍準備反抗。《少》片預計明年在Netflix上架。

屬於Netflix另一劇集《睡魔》原著漫畫宇宙的新劇《死亡男孩偵探社》（Dead Boy Detectives）暫未知何時在Netflix播出，不過昨日公開了首條預告片，故事講述兩名成為鬼魂的男孩，選擇留在人間調查超自然事件。