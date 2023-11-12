【開箱】《東京復仇者2血腥萬聖節篇-決戰》 終極開打 北村匠海「上位」

「廢青」穿越時空

《東京復仇者》講述「廢青」花垣武道（北村匠海飾）在錄影帶租賃店打工，得悉舊女友橘日向（今田美櫻飾）捲入黑幫「東京卍會」紛爭身亡。武道遂穿越時空，重返高中時期，接近「東京卍會」總長Mikey（吉澤亮飾）及副總長Draken（山田裕貴飾），解開「東京卍會」變節原因，並改變歷史，救回日向一命。

續集改編自原著最受歡迎的「血腥萬聖節篇」，武道為拯救女友日向，再次穿越時空，重返10年前，發現「東京卍會」6名創始成員：Mikey、Draken、場地圭介（永山絢斗飾）、三谷隆（真榮田鄉敦飾）、羽宮一虎（村上虹郎飾）及林田春樹（堀家一希飾）反目成仇。羽宮一虎錯手殺死Mikey親兄佐野真一郎（高良健吾飾），被判入少年院，出獄後轉投另一幫派「芭流霸羅」，場地圭介緊隨其後倒戈。「芭流霸羅」向「東京卍會」下戰書，相約在萬聖節當日決戰。黑幫「愛美愛主」前成員稀咲鐵太（間宮祥太朗飾）加入「東京卍會」，密謀掌控幫會。

為救女友 成為話事人

承接上集結局，回到現代的武道透過在囚的Draken得悉，當年萬聖節決戰，Mikey因場地圭介被羽宮一虎殺死，一怒之下將後者活生生打死，「東京卍會」崩潰，並落入稀咲鐵太掌控。武道為了阻止悲劇發生，再次回到過去。武道要求Mikey驅逐稀咲鐵太出幫會，但Mikey提出的條件是武道要負責帶場地圭介回來「東京卍會」。武道試圖說服場地圭介，但後者為了守護羽宮一虎而拒絕。最後武道只好懇求場地圭介「千萬不要死」，稱若他死了，Mikey會很傷心。

最終決戰日到來，「東京卍會」一度捱打，但武道誓死搏鬥的精神，激勵了戰友，成功扭轉「東京卍會」戰局。不過Mikey被羽宮一虎所傷，戰况再度陷入僵局，此時稀咲鐵太現身守護Mikey。武道終於明白稀咲鐵太守護Mikey立下大功，即使「東京卍會」敗陣，他仍能上位操控「東京卍會」。羽宮一虎更在稀咲鐵太煽動下，刺死場地圭介，令Mikey非常生氣，怒打羽宮一虎。武道以為無法改變歷史之際，場地圭介原來未死，重新站起來，可是他選擇當眾自刎，使Mikey再沒有理由打死羽宮一虎。

雖然場地圭介的死無可避免，但武道成功改變歷史，Mikey沒殺人，「東京卍會」也沒落入稀咲鐵太之手。後者仍在幫會，但結尾講武道決定正式加入「東京卍會」，取代場地圭介原本位置，成為「東京卍會」第一隊隊長。武道入會的決定，背後原因甚有「洋葱」，他拯救女友日向唯一方法是阻止「東京卍會」變節，成為話事人，好好守護這組織。這電影系列最大賣點，正是看武道如何由「廢青」成長為有擔當的青年。

（明日再續）

上映日期：11月9日