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娛樂

楊紫瓊新劇《孫家兄弟》預告曝光 《三體》3·21上架

【明報專訊】《奇異女俠玩救宇宙》金像影后楊紫瓊電影與劇集一部接一部，除了明年底上映的新片《女巫前傳》，她還主演影視串流平台Netflix的8集迷你劇《孫家兄弟》（The Brothers Sun），扮演精明的媽媽Eileen。首條長約40秒的先導預告前日曝光，講述Eileen與么子Bruce一直在洛杉磯生活，直到長子Charles出現，Bruce才知道家庭的過去。原來Eileen丈夫是台灣黑幫大佬，被謀殺後，身為著名殺手的Charles遂前往洛杉磯保護媽媽與弟弟。錢裕揚（Justin Chien）和李松璞（Sam Song Li）分別飾演Charles和Bruce。

《孫家兄弟》由桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）丈夫兼《歡樂合唱團》監製畢科卓（Brad Falchuk） 製作，明年1月4日在Netflix首播。

另一方面，改編自內地科幻小說作家劉慈欣名作的劇集《三體》（3 Body Problem），宣布明年3月21日公開首8集，並發放最新預告片段，主要集中在《權力遊戲》尊畢利（John Bradley）角色身上，講述Jess Hong飾演的Jin，給Jack（尊畢利飾）試戴類似虛擬實境（VR）眼鏡，Jack很快就注意到它沒有屏幕、耳機及充電位，滿是疑惑，但Jin表示他戴上後將無法區分現實或虛擬。Jack戴上後發現自己身穿古代華服，位處荒漠，遠方有立體三角形建築，當他對眼前景物感到很逼真而覺得神奇之際，一名女子的聲音從後響起，「你沒被邀請」，Jack轉頭即看見下岡希（Sea Shimooka）扮演的角色向他揮劍。

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