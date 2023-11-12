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娛樂

《Marvel隊長2》優先場收5148萬 工潮結束 貝兒娜森現身戲院「救亡」

【明報專訊】Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》（The Marvels）上周四（9日）上映優先場，收660萬美元（約5148萬港元），不算突出，電影業界進一步下調首周末成績至4700萬至5500萬美元（約3.6億至4.2億港元），勢成為Marvel電影宇宙最差開畫成績。其實本月9日零時1分演員公會結束罷工後，貝兒娜森（Brie Larson）等主角已出動宣傳，既亮相清談節目、驚喜現身戲院跟觀衆交流，又在社交平台催票「救亡」。

《Marvel隊長2》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第33部作品，由《抖室》金像影后貝兒娜森、《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）及「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）主演，《糖魔怪客》妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）執導，講述森姆積遜（Samuel Jackson）飾演前神盾局局長識破史克魯爾人在地球策劃恐怖襲擊活動，親自出手處決叛徒，促成史克魯爾人與宿敵詭族和談。「Marvel隊長」看穿詭族陰謀，破壞談判，詭族新首領「狄雅貝」向Marvel隊長和史克魯爾人宣戰。Marvel隊長受狄雅貝破壞時間跳躍點影響，每當使用超能力，便會跟另外兩名超級英雌「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）互調身分，過去獨來獨往的Marvel隊長，被迫跟二人合作。

《Marvel隊長》2019年上映時全球收逾11億美元（約85.8億美元），十分理想。《Marvel隊長2》美國優先場收660萬美元，業界由最初估計首周末收7500萬美元，下調至6000萬至6500萬美元，前日再下調至4700萬至5500萬美元，若屬實《Marvel隊長2》將繼2015年《蟻俠》5720萬美元及2008年《新變形俠醫》5540萬美元後，成為MCU最差開畫成績電影。其實自美國演員公會宣布結束長達118天罷工後， 貝兒娜森已立即展開密集宣傳，先在社交平台提醒粉絲《Marvel隊長2》將上映，亮相清談節目《Tonight Show》之外，又到紐約的戲院謝票，還拿出手機跟扮演前神盾局局長的森姆積遜視像聯絡，一起跟現場觀衆交流。導演妮雅達歌斯塔則聯同伊曼維拉尼到荷李活的戲院跟觀衆見面，不過衆人的努力，暫未見成效。

《殺手》上架日舉行試片

美國演員公會上周三（8日）宣布罷工結束，跟代表資方的影視製作人聯盟達成臨時協議後，周五（10日）交由委員會審批，結果超過八成贊成票決定通過。除了貝兒娜森等重返工作崗位宣傳新片外，前日在影視串流平台Netflix上架的新片《殺手》，亦於Netflix斥資7000萬美元翻新的百年歷史「埃及人」戲院舉行首映禮，邀請《殺手》導演大衛芬查（David Fincher）出席映後座談會。

相關字詞﹕美國演員公會 美國開畫票房 貝兒娜森 Marvel隊長2

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