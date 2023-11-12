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娛樂

明星足球隊贏村超 阿叻主場捧盃圓夢 黃日華被「炒芥蘭」嬲爆發火

明星足球隊邀請賽｜黃日華出招伸腳踢人 遭球證出黃牌

【明報專訊】譚詠麟（阿倫）、陳百祥、羅家英、黃日華、關禮傑、何家勁、陳浩民、徐榮及陳國坤等，昨日於香港大球場出戰「香港明星足球隊×榕江村超聯隊」足球邀請賽。明星隊大部分成員有落場參與，當中77歲羅家英壓軸出場，獲球迷熱烈掌聲以示支持，他亦像球星不停揮手。最後明星隊以3比1勝出，73歲陳百祥（阿叻）代表明星隊領獎捧盃，現場捧出乳豬慶祝，完場後設宴10多圍慶功。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

阿叻表示雖佔主場之利，但榕江村超聯隊的球員普遍年輕又搏命，因此開波15分鐘被對方入球領先，明星隊力追結果反敗為勝，感意料之外，阿叻說：「可能被我們入了一球『烏龍波』後，他們就泄氣，明星隊愈戰愈勇，士氣如虹，結果勝出。20年來我們只輸過一場，在上海對戰AC米蘭，慘敗6比1，其他賽事都橫掃。」他否認獲對方讓賽，聲稱自13歲開始踢波，到73歲終於在主場捧盃圓夢，成就歷史。

阿叻收腳不及 否認打茅波

阿叻知內地媒體直播賽事，有逾億人透過熒幕觀賽，對此感滿意，相信是香港球賽中最犀利一次。提到比賽中途，疑用茅招伸腳阻對手搶波，阿叻否認打茅波，「我們踢波好斯文，對方23歲，我73歲，因年紀大，伸出腳後收不及，其實我、阿倫和家英哥，3個人加埋的歲數，已等於對方11個隊員的總和」。

身為明星足球隊中堅分子的黃日華，落場參與踢波約30分鐘，原本以為是友誼賽，怎知開波不久已火藥味濃，更險出意外；球場有「噴火華」之稱的黃日華表示忍不住想發脾氣，「當時一開波，對方就剷埋身，踢中我右邊大腿，雖然不嚴重，只是少少痛，但被人『炒芥蘭』真的好嬲！我已多年沒在球場發火，當時阿倫有勸我冷靜，因為全程直播，但我真的無名火起三千丈」。黃日華認為明星隊的藝人很多已達50至60歲，如沒較年輕球員幫手，會比較困難勝出，不過賽果都屬他們意料之中。

黃日華指關寶慧緋聞好假

數年前喪妻的黃日華，早前與關寶慧傳緋聞，而且愈傳愈盛，黃日華說：「成件事都不是真，原本不想回應，但愈傳愈犀利，我唯有講『真的該說了，假的不說也罷』來回應。內地有好多媒體為了爭取點擊，就夾硬堆砌假新聞出來騙大家，還講到我們會結婚，成件事好假，所以趁今次澄清。」他認為假新聞造成誤導，對讀者不公平，也對他和關寶慧造成傷害，應制止散播。他稱與女兒黃芷晴同住，因此女兒早知真假。

不強求緣分 不抗拒再婚

黃日華稱已習慣單身，但世事無絕對，對再婚沒特別抗拒，「我從來沒說過，太太死後終身不娶，只是傳媒覺得我是好男人，才寫出來。一切都是等上天安排，對緣分不強求也不抗拒」。他稱平時經常做運動和生活正常，活得開心，加上已60多歲，並不容易投入新感情，所以不會強求。

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相關字詞﹕譚詠麟 陳百祥（阿叻） 黃日華 香港明星足球隊

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