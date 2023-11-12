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娛樂

余安安預告再做外母 沈震軒考慮為女友買「辣跑」

【明報專訊】首次在港舉辦的FIA世界場地越野車錦標賽，昨日起一連兩日在中環海濱活動空間舉行賽事，余安安、周家怡及沈震軒昨日到場觀賽。余安安開心宣布隨時再做外母，「生日願望是孫仔健健康康、快高長大。至於細女已跟任職飛機師的外籍男友訂婚，兩人會到澳洲生活，計劃兩年內結婚，我就真的安安樂樂」。

余安安透露今年接拍兩劇，分別是ViuTV《法與情》及無綫《家族榮耀之繼承者》，前者下月中播出，「《法與情》我首次飾演大狀，一場戲要背數頁紙長對白，還要一鏡過拍攝，不可以NG，所以好花精神。之後赴吉隆坡拍《家族榮耀》，逗留兩個多月，完成工作就休息充電，專心陪孫仔」。

周家怡自爆愛揸快車

周家怡與沈震軒同是愛車之人，愛看刺激賽車運動，兩人以前曾到澳門觀賞方程式大賽，形容一聽到飈車聲已超興奮。周家怡曾學習飄移駕駛技術，拍劇大派用場，「當年拍《導火新聞線》有場追車戲，我親身上陣，沒有試位就直接拍，一take完成，過程有少少驚險」。她自認大膽愛揸快車，盼有機會演賽車手角色，也渴望演精神病患者，挑戰演技。

沈震軒表示訂購新車未到埗，暫借朋友跑車代步，女友陳欣妍即時心心眼，「女友想我買多部車，只有兩座位的『辣跑』，方便出街拍拖。若我拒絕，擔心女友不答應我求婚，所以都會考慮」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕沈震軒 周家怡 余安安

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