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娛樂

開騷唱23首歌滴水不沾 馬浚偉忘我演出 認持久力強

【明報專訊】馬浚偉（馬仔）舉行6場《幸福．春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》前晚於新蒲崗體育館開鑼，梅小青、梁思浩及向海嵐等現身捧場，劉德華、周慧敏、張玉珊、小美等送上花籃道賀。馬仔今次以「四季」為主題，結合劇場及演唱會元素，以歌曲及旁白帶觀眾走入幸福旅程，先以一曲《春夏秋冬》揭開序幕，隨着四季演繹不同歌手的歌曲，現場更製造落葉、飄雪及泡泡效果，令觀眾更投入，之後以歌曲《今日》跳出四季的故事，才跟觀眾打招呼，他笑道：「其實今次不當是演唱會，是一個藝術作品。我無理過你哋，送花我唔理，畀錢我都唔收，我希望帶幸福感畀大家。」壓軸以一曲《如此認識我》作結。

扮聽不到台下掌聲

馬仔騷後受訪稱，在台上全程投入忘我演出，故要扮聽不到台下叫聲及拍手聲，笑言好彩沒人舉應援牌，見到觀眾反應好也很開心，效果比預期熱烈。今次要在兩小時內唱23首歌滴水不沾，馬仔自認持久力強，平時跑十幾公里也不喘氣，更經常跑步唱歌。他指最擔心反而是特別效果，「因總綵排時，下完飄雪有工作人員滑倒，所以騷前重新鋪上防滑地墊。我抬頭唱《大約在冬季》成口都是雪，所以正式演出時低頭唱」。他表示沒跟其他藝人般選擇開騷前閉關免染疫，反而刻意除口罩走到人多地方，「諗住要中就早啲中，到現在都未中過招，我抗菌力和持久力都好強，其實每日都會飲葛根湯驅寒，又加倍食維他命C，有保健作用」。

記者：林祖傑

相關字詞﹕幸福．春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023 馬浚偉

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