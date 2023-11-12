「英進」招浩明娶圈外女友 目標生夠5個組隊打籃球

難忘帶愛犬Romeo拍劇

一對新人受訪時表示，沒想到會在婚禮過程中多次感動流淚，新娘子更笑言要不停補妝。招浩明表示2015年於朋友聚會上邂逅Sophia，當時任職空中服務員的他，聽到對方到過尼泊爾做義工，彼此因而投緣，拍拖8年經歷過高低，他說：「最開心一齊帶愛犬Romeo拍劇，當時女友超級忙，於是將文件隨身帶住做。」Sophia表示跟招浩明的工作性質大不同，彼此各有壓力，但能互相理解，感覺神奇。談到生育計劃，招浩明表示跟太太目標生夠5個，可以一齊打籃球。

林夏薇預告趕不及參與台慶

林夏薇正忙於籌備珠寶品牌生意，專程從馬來西亞趕回港飲喜酒，她說：「拍《寵愛Pet Pet》認識招浩明和Sophia，見到他們湊住隻狗拍攝好辛苦，他們感情好好，不用我分享相處之道。」她表示日內會偕老公到美國，參與洛杉磯舉行的亞洲世界電影節，未能回港參與台慶。

周嘉洛吳偉豪被感動眼濕濕

周嘉洛與吳偉豪表示跟招浩明是訓練班同學，大家感情要好，故捱義氣當兄弟團，幸接新娘時所玩遊戲不算難，「我們反而被新郎朗讀愛的宣言感動，一齊被感動眼濕濕」。

記者：鍾一虹