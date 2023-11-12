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娛樂

公開女網民照片反駁咪嘴事件 姜濤道歉「不要把網絡當戰場」

【明報專訊】MIRROR成員姜濤上周出席公開活動表演，唱《蒙著嘴說愛你》時意外甩嘴，網民質疑姜濤咪嘴唱歌惹熱議。事件持續發酵逾一星期，姜濤連日被批評，前晚忍不住發聲向網民還擊，他先在Instagram（IG）限時動態寫道：「抱歉真的忍不了。」他公開留言批評他咪嘴的女網民對話截圖，並將對方的社交網帳戶名字與大頭照片「貼堂」。姜濤的激烈行為引熱議，昨日他為此公開道歉。內地網民也有留意事件，昨日「香港頂流姜濤怒懟網友」登微博熱搜，閱讀量逾2800萬。

姜濤前晚罕有在社交平台留言反擊網民負評，先寫道：「抱歉真的忍不了。」接着轉發他回覆一名網民日前對他疑咪嘴的負評，該女網民曾留言斥姜濤：「其實一聽就知唔係真唱啦，畀啲認真同專業得唔得呀？唱首歌都要咪？真係唔OK啊！」

姜濤以真身回覆該網民，寫道：「你可以不喜歡，但請你不要用你的主觀觀點去抹殺別人的努力，最讓我覺得生氣的是你的IG裏有一系列關於精神健康的分享，很好，但請你自己也要做到。不然我真的覺得很諷刺，你永遠不知道你看似輕描淡寫的一句話，能傷害一個人多深，按鍵真的可以傷人。」

姜糖圍攻女網民

及後姜濤再於IG限時動態留言：「無意中看到這個評論真的很諷刺，常在IG分享關於精神健康資訊的人，嘴裏卻在說着傷害別人的話。你真的可以不喜歡，但請不要用你的主觀臆測，去傳播沒有被證實的事。我不希望這個社會上，去幫別人解決精神健康問題的人，自己卻做着傷害別人的事。」姜濤將該女網民的無打格大頭照片上載，留言：「你提到的同理心和誤解，希望你可以身作則。」後來才將照片刪掉，但已被網民截圖，對方的社交網帳戶名字也被公開，引來姜糖（粉絲暱稱）行動圍攻，亦有起底對方自稱是「精神健康大使」，直至該網民的社交平台「消失」。

「做了些不應該的事」

事件引來網民不同反應，有支持姜濤說出感受，更為他加油，但也有斥姜濤將批評他的網民照片與資料公開是示範網暴行為。昨日姜濤為事件公開道歉，他刪掉有關帖文並發文道歉，「出道以來，一直面對着很多負評、攻擊、各種不實報道，也一直學習如何跟這些聲音共存，昨晚因為衝動，做了一些不應該的事，我向這位女士道歉。我們應該提醒自己不要把網絡當戰場，把鍵盤當武器，因為拒絕網絡欺凌，每個人都有責任，無論我們是什麼身分，都應該對自己說的每一句話負責。」昨日引來更多網民在姜濤的社交平台留言，不乏惡意的批評，姜濤再沒有回應。經理人花姐前晚在IG留言：「不要介意他們說的話，做好自己就好。」

內地網民也食花生，在微博成議題，有研究他是否假唱？亦有批評姜濤的反擊，「這種帶頭網暴素人的偶像還真是首見」。

沒解釋咪嘴或墊底聲

事件源於姜濤本月4日出席《共創明「Teen」計劃》活動壓軸表演，他唱《蒙著嘴說愛你》時未察覺大會安排的小朋友已上台並站身邊，他嚇得後退，然後跟小朋友說：「你出咗嚟喇。」但現場仍播放有姜濤歌聲的音樂；姜濤忍不住笑逾半分鐘，掩嘴彎腰唱不下去。有網民質疑姜濤咪嘴，但亦有指是墊底聲，事後他沒解釋，過了兩日才在社交平台留言：「沒什麽好說的，繼續努力。」又借《碧咸傳》碧咸的說話訴心聲，「我碰到困境時，都能裝作沒事，但是內心裏淒風苦雨」。MIRROR隊友柳應廷出席活動時代姜濤向傳媒解釋，指是播錯有人聲版本。

網絡歌手晴天林刪片認錯

事件在網上成熱話，網絡歌手晴天林分享姜濤唱歌短片，寫道「咪著嘴說愛你」惹姜糖圍攻，有向他解釋是誤會，希望他為姜濤說幾句，亦有直接要求他刪片。晴天林之後發聲明說自己誤會了，「自己睇返完整片段，好明顯係『墊底聲』開太大聲，所以成首歌會有疊聲」。又補充道：「不是鏡安法，只是墊底聲太大，以正視聽。」將事件平息。

娛樂組

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