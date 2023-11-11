【娛樂場】《冰上火花》Ian活潑生鬼 張芷澄獲網民鼓勵

柯煒林角色討好

劇中林百威（柯煒林飾）經常說：「認真未必會贏，但一定唔會輸畀人，燃燒殆盡總比默默流逝好。」他貫徹抱持這個精神，在球場上全力奮戰到最後一刻。他離世後，這份精神存在各人心中，為火花隊而戰。

《冰上火花》播映兩周，一班年輕演員的表現獲得不少好評，Ian向來予人文靜、冷酷及慢熱感覺，但在《冰上火花》中飾演的林千帆截然不同，個性活潑生鬼，但又衝動火爆，給觀眾不一樣的感覺。柯煒林飾演的林百威，雖然在第二集結尾時被交代離世，但不時會在眾人的回憶片段中出現。他的戲分不多，卻深得很多觀眾喜愛，他演繹的角色人物性格討好，不屈不撓堅持目標，其笑容被形容很治癒。他與Ian的兄弟情亦讓觀眾看得肉緊，還指他們似樣，「兩兄弟」俘虜不少觀眾的心。

首次演戲的張芷澄表現獲讚賞，劇中她飾演阿豆佔戲極重，跟Ian及火花隊成員共同進退。張芷澄未拍《冰上火花》前，觀眾對她的認識不多，本身是女子冰球員，由她演繹打冰球鏡頭駕輕就熟。

張芷澄首次拍劇但演得甚自然，感情戲亦愈演愈好。網民在她的社交網留言鼓勵，說她有演戲潛質，完全不似是第一次演戲，還好可愛，覺得她跟Ian演的千帆好合襯，期望之後劇情會有感情發展。其他演員朱鑑然、黃奕晨、黃溢濠、林家熙、馬檇鏗、王智騫等各有發揮。

部分劇情不合理

第二周劇情較多介紹火花隊隊員的感情及自身面對的問題，不少網民覺得太多感情線，有點沉悶。還有指日前劇情指千帆埋怨王天城（AK飾）間接害死其哥哥百威，又對隊友黃祖賢（王智騫飾）不滿，出手引爆衝突。有網民覺得部分劇情不太合理，似刻意製造衝突場面，憎恨程度有點無理。

很多網民盼交代角色經歷後，在之後兩周劇情有較多打冰球場面。下周劇情預告中，有火花隊對戰Bobo（沈貞巧飾）的野狗隊，火花隊員使盡百二分力氣，有機會創造勝利奇蹟；火花隊之後參與Standard League選拔賽，還會有千帆弟弟James出場，在冰球場嶄露頭角。