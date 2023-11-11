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娛樂

關寶慧感情dry爆 想知緋聞結局 蘇韻姿自爆獲無綫安排新工作

【明報專訊】關寶慧、蘇韻姿、譚永浩及杜以辰演出新一季音樂劇《我們的青春日誌》，前晚獲汪明荃、鄭丹瑞、周漢寧等捧場。關寶慧2019年演過此音樂劇，飾演第一代「魔鬼校長」，覺得當年排練時間不足，未能深入了解角色，以致演出未夠水準。

關：打開聲針演舞台劇

關寶慧今次演出40場，視為大挑戰，每場演出後會重看錄影再改善。她自爆帶病演出：「去年12月染疫，導致長新冠患哮喘，咳嗽不停。最近又患手足口病，喉嚨乾又痛又腫；服藥後因藥物敏感導致嘴唇變腫，還有長期鼻敏感。幾種病加起來很辛苦又影響表現，很不開心，已打了含類固醇的開聲針，希望盡快痊癒，不會讓自己因病失場。」

單身多年的關寶慧自嘲感情、喉嚨及銀包一樣dry爆。提到與黃日華的緋聞，她稱對報道和網民的聯想力得啖笑，自己也想當新聞追看結局，「看報道後，會否寫我大肚同生仔呢？跟黃日華認識多年，大家是朋友，今次演出沒主動邀請任何人入場，因為是朋友，不用開聲也會自動自覺來撐場」。問到與黃日華的發展可能，她未有正面回應。

蘇韻姿演出13場音樂劇，感覺未夠喉，因與劇中演員建立良好關係，每次完成演出均感依依不捨。劇中她扮演「收兵港女Nancy」，有幾場戲要獨唱和表演，考驗實力和體能。本月19日無綫台慶，蘇韻姿獲安排與其他女同事表演打鼓和跳舞，正加緊排練。提到近期公司爆逃亡潮，很多效力多年的藝員宣布離巢，蘇韻姿說：「可能同事想嘗試其他新事物，會祝福他們。」她表示跟無綫尚有一段時間才約滿，將有新工作安排，稍後會正式公布。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕黃日華 我們的青春日誌 蘇韻姿 關寶慧

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