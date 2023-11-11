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娛樂

傳MIRROR分拆AB組 負責揀人飛起姜濤 盧瀚霆斥假新聞「忠於自己 永不說謊」

【明報專訊】MIRROR最近慶祝成軍5周年，舉行連串活動，除推出新歌，又在主題樂園跟過萬鏡粉（粉絲暱稱）近距離互動，並籌備明年1月舉行演唱會補場。不過一直傳MIRROR表面齊心，其實內裏存暗湧，昨日有報道指MIRROR經理人黃慧君（花姐）今年7月已辭職，但仍留在AM團隊及參與MIRROR演唱會製作，因盧瀚霆（Anson Lo）自掏腰包聘請她專責自己的個人演藝事務；又傳MIRROR將分拆成A、B隊。不過昨日花姐否認傳聞，斥失實及無聊，「講到真嘅一樣」。Anson Lo更斥假新聞。

娛樂組

MIRROR早前赴澳洲拍攝團綜後，成員都表示感情增長更團結，但關於他們的傳聞仍不斷，今年8月傳出花姐向公司請辭的消息，當時花姐已否認，自稱仍在AM團隊內，只是公司希望MIRROR與ERROR有更大發展，因此AM團隊加入新同事。之後傳聞平息，昨日再有報道指花姐其實今年7月已請辭，交由新入主的前余文樂經理人接手，主力照顧姜濤。花姐繼續留在AM團隊，是因為Anson Lo自掏腰包，聘請花姐專責他的個人演藝事務，觸及12子的部分，就只會是MIRROR演唱會製作。

報道又指MIRROR明年舉辦演唱會補場後，將逐步減少團體合作，12子各自單飛為目標。至於MIRROR的AM團隊改組後，有人向Anson Lo提議將MIRROR分拆成A、B隊，方便照顧，Anson Lo更自選同組隊友，包括呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）。有指MIRROR內部向來有分大仔組（楊樂文、江生、陳卓賢、邱傲然、王智德、陳瑞輝）及細仔組（姜濤、盧瀚霆、呂爵安、柳應廷、李駿傑、邱士縉），Anson Lo與姜濤向來同屬細仔組，但傳Anson Lo自選同組隊友時，將姜濤變成Frankie，令向來視他為好兄弟的姜濤十分傷心。

Anson Lo昨晚罕有就傳聞在社交網以英文發文回應，他寫道：「假新聞和謠言在網路上盛行，因為很少人會去查證真偽，總是偏向那些強化自己主觀偏見內容。我努力工作，就像其他人一樣。你們一直在毫無證據情况下亂說，我們一直憑良心努力生活。」之後他上載自拍照，有感而發留言：「忠於自己，永不說謊。」

花姐指無聊「講到真嘅一樣」

花姐回覆傳媒時指傳聞失實，「Anson Lo請我？我係MakerVille員工，目前專心做MIRROR演唱會，所以是負責MIRROR，不止是Anson Lo」。至於傳12子分為兩組，她表示跟之前的回應一樣，AM團隊只是增加人手，令運作更暢順。花姐又在Instagram上載黑底白字圖片說︰「無聊，講到真嘅一樣，又有人信係真。」

相關字詞﹕姜濤 盧瀚霆（Anson Lo） 黃慧君（花姐）

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