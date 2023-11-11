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娛樂

《白日之下》票房衝破500萬 老闆古天樂設宴感謝團隊助圓夢

《白日之下》累積票房破500萬 爾冬陞爆古天樂睇完劇本爽快答應投資

【明報專訊】電影《白日之下》前日上映第8日，單日票房收逾45萬元，累積票房衝破500萬大關。電影公司日前舉行慰勞宴，答謝台前幕後，余香凝、梁仲恆、陳湛文、周漢寧等演員出席，老闆古天樂、監製爾冬陞、導演簡君晋及唱主題曲的黃妍亦到場，眾人希望更多觀眾入場支持，票房愈升愈高。

古天樂感謝團隊助其圓夢，他說︰「多年前我已跟爾冬陞講，想拍一部類似他當年《癲佬正傳》一樣有社會議題的電影。很感謝台前幕後完成這部《白日之下》，電影亦告訴觀眾，我們香港電影人是有心、有能力拍一部好的作品。」爾冬陞說︰「我身為監製要放棄很容易，如不是導演及兩名編劇堅持，他們不斷改劇本，再集合天時地利人和，這部電影不會出現。《白日之下》找到第5間公司才能開拍，古天樂看完劇本，沒考慮很久便答應投資，他從演員角度覺得這部戲好，再次多謝他們。」

余香凝︰帶動影圈提升士氣

余香凝與梁雍婷憑《白日之下》分別角逐金馬影后及最佳女配角，余香凝說︰「這個士氣不止我們，更帶動到整個電影圈。身邊所有觀眾、朋友看完《白日之下》，也叫其他人入場看，很神奇，很感激所有人也幫助我們。」梁雍婷說︰「我們整個團隊很有士氣，非常有愛，互相支持。」陳湛文看了《白日之下》兩次，第二次哭得比首次犀利。推薦大家如想找情緒出口，就入場看多幾次。周漢寧指身邊朋友都討論這部戲，已成功帶出一套電影的功能。寶珮如戲中演惡看護，她開心首次演這類角色獲得認同，多謝導演、監製及一眾演員，希望有更多觀眾支持香港電影。

娛樂組

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