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娛樂

有人才缺資金 開戲靠古仔 爾冬陞憂港產片愈做愈縮

白日之下｜爾冬陞稱拍戲最緊要有「古仔」 簡君晋盼電影為社會帶來改變

【明報專訊】新晉導演簡君晋自編自導電影《白日之下》，以2015年轟動全港的護老院虐待院友事件為藍本，盼透過電影喚起社會反思，杜絕悲劇重演，簡君晋希望為社會帶來改變，並將作惡的人繩之於法。身為該片監製的爾冬陞（小寶）感慨當今時勢難找投資者，指香港電影發展正面對外憂內患，擔心若不解決資金不足及市場拓展兩大問題，港片前景只會愈做愈縮！

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

簡君晋因看到殘疾人士受虐的新聞，決心以此為題材，透過新聞工作者蒐集資料，並在朋友介紹下邀得小寶擔任監製，他笑說：「小寶睇到劇本，勾起30年前拍《癲佬正傳》，覺得這些故事應該要講出來，或許會令世界有少許改變，我覺得他心底裏存在正義感。」

《白日之下》籌備5年難找投資者

小寶表示開戲找資金最困難，正如《白日之下》籌備5年，跟他當年拍《旺角黑夜》一樣，電影公司老闆對電影題材信心不大，找到第5間公司才肯投資，亦即是由古天樂（古仔）公司投資，他笑說：「我們現在經常講笑，拍戲不是靠故仔，最緊要有古仔。我們都惜住古仔，叫他不要太衝動，他開一部戲要接拍兩個廣告，不過他酬勞高，應該拍一個廣告已夠拍一部戲。」

導演簡君晋盼電影改變社會

簡君晋憶述，古仔最初睇完劇本後，已稱一定要開拍該片，會提供最好資源，還在選角上幫手穿針引線，將4年前因工作撞期而推掉角色的林保怡重新帶進劇組，「我真是受寵若驚，以為自己發緊夢！」他自認經驗尚淺，2013年執導首部電影《當C遇上G7》只屬小本製作，沒想到第二部電影那麼好運，在台前幕後落力配合下，做到心目中的滿意效果，甚至入圍台灣金馬獎5項提名，對他和劇組是很大鼓勵，不過更重要是希望《白日之下》有迴響，為社會帶來改變，最基本喚起大家珍惜身邊人，再擴大一點，堵塞法律、制度的漏洞，將作惡的人繩之於法，保障殘疾人士，「可能韓國過往有些電影，有力量推動社會去做這些事，我天真地想，香港做唔做到呢？」

假使電影未必能改變世界，小寶覺得仍要繼續做，只要可以引人關注，甚至帶來啟發，都是好事，又力撐香港電影業不缺人才，他們充滿熱誠，最憂心沒有製片家，「希望有多些有眼光的製片家出現，拓展市場要涉及融資和銷售，若資金不足、市場未能拓展，就會愈做愈縮」。

小寶：近萬部片拿去康城銷售

小寶透露2025年是其入行50周年，看到影壇高低起伏，體諒新一代面對很多難關，「我當然希望明年市道會好一點 ，但內心還是不太樂觀。今年情况還算好，知道應有超過40部港片開拍，若明年沒戲開、沒人買片，可能拍攝會更困難」。他回想影壇黃金時期，盛行港產片出口，當時韓國和很多地方產量仍然好低，自從數碼化年代，門檻調低，全球片量隨之增加，競爭好大，「近年有接近一萬部片拿去康城銷售！」

寄語年輕導演不要放過機會

小寶近年自覺年紀大，體能已經減慢，故執導工作會隨喜好選擇，但擔任監製仍然很有滿足感，樂於運用自己的經驗去幫新生代達成夢想，也寄語年輕人放低執著，不要放過任何一個拍攝機會，「我做香港電影金像獎協會主席後，認識了很多年輕導演，都叫他們有得拍一定要拍，就算收到劇本不好，都盡量好好完成作品，就算拍電視、MV都是種鍛煉。好似簡君晋累積了拍劇集《IT狗》的經驗，到拍攝《白日之下》出來的效果比劇本還要好，是水準之作」。

談到年輕導演和演員在逆市中非常爭氣，互相幫助。小寶覺得難能可貴，「以前我的年代不是這樣，因為邵氏、嘉禾是敵對的，導演間都是競爭對手，直至導演會成立，維護導演權益，大家才慢慢變成朋友」。

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相關字詞﹕古天樂（古仔） 白日之下 簡君晉 爾冬陞

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