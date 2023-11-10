明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【開箱】《Marvel隊長2》 拍攝漫改電影範例

【明報專訊】2008年推出的《鐵甲奇俠》至今已有15年，Marvel電影無可避免經歷由盛至衰階段，從《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房收近28億美元（約218.3億港元），佔史上最賣座電影亞軍，到《Marvel隊長2》（The Marvels）本周開畫，業界預期美國首周末票房6000萬至6500萬美元（約4.6億至5億港元），若屬實將成為該公司其中一部最低開畫票房作品，可見改革行動迫在眉睫。

互相干擾到攜手抗敵

Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》故事發生在劇集《秘密入侵》之後，森姆積遜（Samuel Jackson）飾演前神盾局局長「尼克福瑞」識破史克魯爾人在地球策劃恐怖襲擊活動，親自出手處決叛徒，更促成史克魯爾人與宿敵詭族和談的歷史時刻。貝兒娜森（Brie Larson）扮演「Marvel隊長」看穿詭族陰謀，執意破壞談判，《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）飾演詭族新首領「狄雅貝」老羞成怒，正式向Marvel隊長和史克魯爾人宣戰。Marvel隊長受到狄雅貝破壞時間跳躍點影響，每當使用超能力，便會跟另外兩名英雌「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）互調身分，過去獨來獨往的Marvel隊長，被迫跟二人合作，由互相干擾到攜手抗敵，友情在戰鬥間滋長，令她對人性和生命意義有了重新理解。

據《福布斯》報道，《Marvel隊長2》製作費2.7億美元（約21億港元），扣除英國政府給予5500萬美元補貼，仍接近2.2億美元（約17.1億港元），然而片長105分鐘，刷新「Marvel電影宇宙」（簡稱MCU）最短紀錄，跟貝兒娜森有份演出的《復仇者聯盟4：終局之戰》片長181分鐘比較，相差近半，證明超級英雄片並非愈長愈好，短小精悍總比廢話連篇可貴，《Marvel隊長2》成為最佳示範。

野心太大觀衆難跟上

MCU第4階段以多元宇宙為主題，透過電影《蜘蛛俠：不戰無歸》、《奇異博士2：失控多元宇宙》、劇集《溫黛與幻視》、《洛基》和動畫《無限可能：假如…？》，試圖把整個系列的世界觀無限擴張，可惜野心太大，部分觀眾無法跟上，結果愈睇愈混亂，加上作品水準參差，最終落得雷聲大雨點小下場。今年踏入MCU第5階段，《Marvel隊長2》暫時擺脫多元宇宙困局，故事格局縮細，反而有利導演妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）專心敘事，結果交出一部幽默而非滑稽如《雷神奇俠3：諸神黃昏》，亦非夾硬歌頌女性或種族平等如《黑豹2：瓦干達萬歲》的超英小品，入場觀眾輕輕鬆鬆享受個半鐘，漫改電影本來就應該這樣拍。

《Marvel隊長2》亦為忠實影迷帶來不少驚喜，正如終極預告片提早劇透《雷神奇俠4：愛與雷霆》女星泰莎湯遜（Tessa Thompson）扮演「阿斯嘉國王」客串一幕，表面上協助Marvel隊長解決史克魯爾人的居住問題，但從二人簡短對話已為日後出現「女版復仇者聯盟」A-Force埋下伏線。

另外，《Marvel隊長2》片尾收錄兩條彩蛋片段，同樣為日後擴充MCU鋪路，其一是Ms. Marvel找上劇集《鷹眼》女主角希莉辛菲（Hailee Steinfeld），問到飾演「女鷹眼」的她有否興趣一起組隊，言談間又提起「蟻俠」女兒琪詩，估計距離「少年復仇者」（Young Avengers）登場日子不遠了。

其二是結局被困另一時間線的夢妮卡，忽然一覺醒來，發現自己躺在醫院病房，身旁赫然是早已患癌離世的母親，可是對方表示不認識她，更令她震驚的是，房內還有《變種特攻》成員「藍獸」，成為繼《奇異博士2：失控多元宇宙》後再次出現變種人角色。

韓觀衆不滿朴敘俊戲分少

《Marvel隊長2》並非完美，至少部分韓國觀眾表示不滿；導演妮雅達歌斯塔早在2020年透過社交媒體隔空向《梨泰院Class》韓星朴敘俊示愛，稱他為「韓劇新男友」，促成新片合作契機；貝兒娜森最近接受Marvel官方網站訪問，亦被問到跟朴敘俊合作的感想，貝兒說：「他可能是我一生中合作過最出名的人。」姑勿論二人是恭維還是說笑，至少在觀眾心目中，《Marvel隊長2》作為朴敘俊首次進軍荷李活之作，有望打響頭炮。不過韓流網站koreaboo引述網民統計，戲中飾演Marvel隊長老公兼阿拉納星「嚴王子」的朴敘俊，露面時間僅得2分47秒左右，韓國網民紛紛留言表示不滿，「我以為他是主角之一，結果比焗熟一個杯麵需時還要短」、「他跟其他主角都有單人海報，戲分卻像臨時演員」，批評電影公司有歧視亞洲演員之嫌。

上映日期：11月8日

相關字詞﹕開箱 朴敘俊 希莉辛菲 泰莎湯遜 緹安娜柏利斯 伊曼維拉尼 扎維阿斯頓 貝兒娜森 森姆積遜 Marvel隊長2

上 / 下一篇新聞