【開箱】《Marvel隊長2》 拍攝漫改電影範例

互相干擾到攜手抗敵

Marvel超級英雄片《Marvel隊長2》故事發生在劇集《秘密入侵》之後，森姆積遜（Samuel Jackson）飾演前神盾局局長「尼克福瑞」識破史克魯爾人在地球策劃恐怖襲擊活動，親自出手處決叛徒，更促成史克魯爾人與宿敵詭族和談的歷史時刻。貝兒娜森（Brie Larson）扮演「Marvel隊長」看穿詭族陰謀，執意破壞談判，《使女的故事》扎維阿斯頓（Zawe Ashton）飾演詭族新首領「狄雅貝」老羞成怒，正式向Marvel隊長和史克魯爾人宣戰。Marvel隊長受到狄雅貝破壞時間跳躍點影響，每當使用超能力，便會跟另外兩名英雌「Ms. Marvel」伊曼維拉尼（Iman Vellani）及「夢妮卡」緹安娜柏利斯（Teyonah Parris）互調身分，過去獨來獨往的Marvel隊長，被迫跟二人合作，由互相干擾到攜手抗敵，友情在戰鬥間滋長，令她對人性和生命意義有了重新理解。

據《福布斯》報道，《Marvel隊長2》製作費2.7億美元（約21億港元），扣除英國政府給予5500萬美元補貼，仍接近2.2億美元（約17.1億港元），然而片長105分鐘，刷新「Marvel電影宇宙」（簡稱MCU）最短紀錄，跟貝兒娜森有份演出的《復仇者聯盟4：終局之戰》片長181分鐘比較，相差近半，證明超級英雄片並非愈長愈好，短小精悍總比廢話連篇可貴，《Marvel隊長2》成為最佳示範。

野心太大觀衆難跟上

MCU第4階段以多元宇宙為主題，透過電影《蜘蛛俠：不戰無歸》、《奇異博士2：失控多元宇宙》、劇集《溫黛與幻視》、《洛基》和動畫《無限可能：假如…？》，試圖把整個系列的世界觀無限擴張，可惜野心太大，部分觀眾無法跟上，結果愈睇愈混亂，加上作品水準參差，最終落得雷聲大雨點小下場。今年踏入MCU第5階段，《Marvel隊長2》暫時擺脫多元宇宙困局，故事格局縮細，反而有利導演妮雅達歌斯塔（Nia DaCosta）專心敘事，結果交出一部幽默而非滑稽如《雷神奇俠3：諸神黃昏》，亦非夾硬歌頌女性或種族平等如《黑豹2：瓦干達萬歲》的超英小品，入場觀眾輕輕鬆鬆享受個半鐘，漫改電影本來就應該這樣拍。

《Marvel隊長2》亦為忠實影迷帶來不少驚喜，正如終極預告片提早劇透《雷神奇俠4：愛與雷霆》女星泰莎湯遜（Tessa Thompson）扮演「阿斯嘉國王」客串一幕，表面上協助Marvel隊長解決史克魯爾人的居住問題，但從二人簡短對話已為日後出現「女版復仇者聯盟」A-Force埋下伏線。

另外，《Marvel隊長2》片尾收錄兩條彩蛋片段，同樣為日後擴充MCU鋪路，其一是Ms. Marvel找上劇集《鷹眼》女主角希莉辛菲（Hailee Steinfeld），問到飾演「女鷹眼」的她有否興趣一起組隊，言談間又提起「蟻俠」女兒琪詩，估計距離「少年復仇者」（Young Avengers）登場日子不遠了。

其二是結局被困另一時間線的夢妮卡，忽然一覺醒來，發現自己躺在醫院病房，身旁赫然是早已患癌離世的母親，可是對方表示不認識她，更令她震驚的是，房內還有《變種特攻》成員「藍獸」，成為繼《奇異博士2：失控多元宇宙》後再次出現變種人角色。

韓觀衆不滿朴敘俊戲分少

《Marvel隊長2》並非完美，至少部分韓國觀眾表示不滿；導演妮雅達歌斯塔早在2020年透過社交媒體隔空向《梨泰院Class》韓星朴敘俊示愛，稱他為「韓劇新男友」，促成新片合作契機；貝兒娜森最近接受Marvel官方網站訪問，亦被問到跟朴敘俊合作的感想，貝兒說：「他可能是我一生中合作過最出名的人。」姑勿論二人是恭維還是說笑，至少在觀眾心目中，《Marvel隊長2》作為朴敘俊首次進軍荷李活之作，有望打響頭炮。不過韓流網站koreaboo引述網民統計，戲中飾演Marvel隊長老公兼阿拉納星「嚴王子」的朴敘俊，露面時間僅得2分47秒左右，韓國網民紛紛留言表示不滿，「我以為他是主角之一，結果比焗熟一個杯麵需時還要短」、「他跟其他主角都有單人海報，戲分卻像臨時演員」，批評電影公司有歧視亞洲演員之嫌。

上映日期：11月8日