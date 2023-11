敲定78億協議 美演員罷工118日結束 《死侍3》趕復工明年上映 《毒魔3》延期

荷李活今年遭遇重創,先是編劇公會5月2日展開罷工,晚間清談節目首當其衝,全部停播。7月中,擁有16萬成員的美國演員公會(SAG)和廣播電視藝人聯合公會因不滿薪金補償及人工智能使用等問題,其中逾6萬成員加入編劇公會罷工行列,導致美國大部分電影和電視製作暫停,亦是超過40年來首次兩公會同時罷工。據悉這次工業行動導致數百齣節目和電影延期,經濟損失數十億美元。

繼編劇公會9月27日結束工業行動後,前日輪到SAG與AMPTP達成臨時協議,新合約為期3年;SAG方面表示,本月9日零時1分起,長達118天、近4個月的罷工行動正式落幕,亦是自1980年演員罷工95天後,SAG為期最長的一次工業行動。另外,臨時協議今日將交給SAG全國委員會審批,之後還要得到公會全體成員投票決定是否批准,此前細節會保密。據報SAG與AMPTP上月2日首次恢復談判,其間後者曾退出,直到10月24日再次開會。美媒報道指AMPTP雖然是資方代表,但環球、華納、迪士尼及串流平台Netflix的行政總裁,過去6星期親自出馬,參與談判。

SAG方面表示新合約價值超過10億美元(約78億港元),當中包括給演員提高最低工資、增加串流平台分紅、提升退休及醫療福利、針對製片公司使用人工智能的保障措施等。

演員發帖報喜多謝公會

SAG與AMPTP達成協議的消息傳出後,《這就是我們》文迪摩亞(Mandy Moore)、《複雜關係》艾力寶雲(Alec Baldwin)、《寫出友共鳴》金像女星歐雅史賓沙(Octavia Spencer)、《怪奇物語》諾亞舒納(Noah Schnapp)等演員紛紛在社交平台「報喜」及向SAG參與談判的成員表達謝意。份屬編劇及演員兩公會成員的《小學風雲》女主角昆塔布倫森(Quinta Brunson)表示,「我們真的要回來了」。《迷》美籍韓裔男星金大賢寫道:「希望協議公平,我們可以重返工作崗位。」《永恆族》卡苗蘭哲尼(Kumail Nanjiani)讚美上天之外,又說「我終於可以午夜轉發新片的預告了,真的很興奮」。《靈感女神》艾拔布祿士(Albert Brooks)表示,「SAG罷工結束,終於可以說了:周六晚在HBO或MAX看我的紀錄片吧,之前一直不能講出來」。

暑假檔期恐受影響

SAG罷工持續了一段長時間,電影公司明年之後的上映檔期已出現巨大缺口,許多演員被迫找另一份工作或不得不轉行。迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)曾警告若協議無法盡快達成,將給業界帶來重大影響,尤其是明年暑假檔期,「當然我們想來年夏天保留足夠電影上映,全行的焦點都在此,已沒多少時間實行了」。據網媒Deadline報道,罷工前已開拍的《死侍3》、《帝國驕雄2》、《嘩鬼家族2》、《毒魔3》,最快這星期復工。特別是賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)和「狼人」曉治積曼(Hugh Jackman)主演的《死侍3》,據報已完成了一半,不過映期於明年5月3日,加上本月有感恩節及下月聖誕與新年假期,所剩時間無多。湯哈迪(Tom Hardy)主演的《毒魔3》,原定明年7月12日暑假檔期開畫,索尼電影及Marvel前日宣布,將延期至11月8日上映。同樣是索尼出品的動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》原定明年3月29日上映,現亦改期。 艾朗莊遜(Aaron Taylor-Johnson)主演的《狂獸獵人格力文》( Kraven the Hunter),則由明年10月6日映期提前至8月30日。

添布頓(Tim Burton)執導的《嘩鬼家族2》及奇連伊士活(Clint Eastwood)新片《Juror No. 2》則接近完成階段,估計可如期上映。另外,賴恩雷諾士太太碧琪麗芙莉(Blake Lively)主演改編自暢銷小說的《It Ends With Us》,受編劇公會罷工影響,今年6月停拍,該片原定明年2月9日開畫,未知能否如期上映。另一方面,SAG罷工前已開鏡的畢彼特(Brad Pitt)主演未命名F1電影、占士根(James Gunn)拍攝的《Superman: Legacy》,相信亦會全面復工。劇集方面,《醫人當自強》、迎來終結篇的《怪奇物語》等據報會盡快開工;串流平台Netflix另一王牌劇《艾蜜莉在巴黎》第4季,則被指會於明年1月開鏡。