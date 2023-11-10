敲定78億協議 美演員罷工118日結束 《死侍3》趕復工明年上映 《毒魔3》延期

荷李活今年遭遇重創，先是編劇公會5月2日展開罷工，晚間清談節目首當其衝，全部停播。7月中，擁有16萬成員的美國演員公會（SAG）和廣播電視藝人聯合公會因不滿薪金補償及人工智能使用等問題，其中逾6萬成員加入編劇公會罷工行列，導致美國大部分電影和電視製作暫停，亦是超過40年來首次兩公會同時罷工。據悉這次工業行動導致數百齣節目和電影延期，經濟損失數十億美元。

繼編劇公會9月27日結束工業行動後，前日輪到SAG與AMPTP達成臨時協議，新合約為期3年；SAG方面表示，本月9日零時1分起，長達118天、近4個月的罷工行動正式落幕，亦是自1980年演員罷工95天後，SAG為期最長的一次工業行動。另外，臨時協議今日將交給SAG全國委員會審批，之後還要得到公會全體成員投票決定是否批准，此前細節會保密。據報SAG與AMPTP上月2日首次恢復談判，其間後者曾退出，直到10月24日再次開會。美媒報道指AMPTP雖然是資方代表，但環球、華納、迪士尼及串流平台Netflix的行政總裁，過去6星期親自出馬，參與談判。

SAG方面表示新合約價值超過10億美元（約78億港元），當中包括給演員提高最低工資、增加串流平台分紅、提升退休及醫療福利、針對製片公司使用人工智能的保障措施等。

演員發帖報喜多謝公會

SAG與AMPTP達成協議的消息傳出後，《這就是我們》文迪摩亞（Mandy Moore）、《複雜關係》艾力寶雲（Alec Baldwin）、《寫出友共鳴》金像女星歐雅史賓沙（Octavia Spencer）、《怪奇物語》諾亞舒納（Noah Schnapp）等演員紛紛在社交平台「報喜」及向SAG參與談判的成員表達謝意。份屬編劇及演員兩公會成員的《小學風雲》女主角昆塔布倫森（Quinta Brunson）表示，「我們真的要回來了」。《迷》美籍韓裔男星金大賢寫道：「希望協議公平，我們可以重返工作崗位。」《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）讚美上天之外，又說「我終於可以午夜轉發新片的預告了，真的很興奮」。《靈感女神》艾拔布祿士（Albert Brooks）表示，「SAG罷工結束，終於可以說了：周六晚在HBO或MAX看我的紀錄片吧，之前一直不能講出來」。

暑假檔期恐受影響

SAG罷工持續了一段長時間，電影公司明年之後的上映檔期已出現巨大缺口，許多演員被迫找另一份工作或不得不轉行。迪士尼行政總裁艾格（Bob Iger）曾警告若協議無法盡快達成，將給業界帶來重大影響，尤其是明年暑假檔期，「當然我們想來年夏天保留足夠電影上映，全行的焦點都在此，已沒多少時間實行了」。據網媒Deadline報道，罷工前已開拍的《死侍3》、《帝國驕雄2》、《嘩鬼家族2》、《毒魔3》，最快這星期復工。特別是賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）主演的《死侍3》，據報已完成了一半，不過映期於明年5月3日，加上本月有感恩節及下月聖誕與新年假期，所剩時間無多。湯哈迪（Tom Hardy）主演的《毒魔3》，原定明年7月12日暑假檔期開畫，索尼電影及Marvel前日宣布，將延期至11月8日上映。同樣是索尼出品的動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》下集《Spider-Man: Beyond the Spider-Verse》原定明年3月29日上映，現亦改期。 艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演的《狂獸獵人格力文》（ Kraven the Hunter），則由明年10月6日映期提前至8月30日。

添布頓（Tim Burton）執導的《嘩鬼家族2》及奇連伊士活（Clint Eastwood）新片《Juror No. 2》則接近完成階段，估計可如期上映。另外，賴恩雷諾士太太碧琪麗芙莉（Blake Lively）主演改編自暢銷小說的《It Ends With Us》，受編劇公會罷工影響，今年6月停拍，該片原定明年2月9日開畫，未知能否如期上映。另一方面，SAG罷工前已開鏡的畢彼特（Brad Pitt）主演未命名F1電影、占士根（James Gunn）拍攝的《Superman: Legacy》，相信亦會全面復工。劇集方面，《醫人當自強》、迎來終結篇的《怪奇物語》等據報會盡快開工；串流平台Netflix另一王牌劇《艾蜜莉在巴黎》第4季，則被指會於明年1月開鏡。