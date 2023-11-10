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娛樂

陳瑞輝預告MIRROR閉關專心綵排 楊樂文為姜濤懶理粉絲跌倒解畫

Lokman自嘲《冰上》角色乞人憎 Frankie想挑戰Ian：佢轉數快

【明報專訊】MIRROR成員楊樂文（Lokman）與陳瑞輝（Frankie）昨日聯同陳漢娜出席服裝品牌活動，演繹秋冬新裝。Lokman主演ViuTV劇《冰上火花》正播映，他自嘲劇中角色乞人憎，不擔心犯眾憎，滿意表現。MIRROR演唱會明年1月舉行，Frankie透露12子正加緊準備，一星期後全員閉關專心排練不接新工作。MIRROR日前在主題樂園舉行成軍5周年派對有過萬鏡粉（粉絲暱稱）入場，事後有網民上載片段稱當日場面混亂險造成人踩人情况，形容姜濤無動於中。Lokman代姜濤解畫，稱他可能不知道，因對方天生「雷達」不敏感。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Lokman參演劇集《冰上火花》播出兩周，透露暫未有時間捧自己場，只看過兩集，自嘲劇中角色很乞人憎，「其實這角色討厭得來都幾自然，不擔心犯眾憎，因為粉絲平日一定見不到我這衰格一面，所以都幾滿意自己表現」。他稱近期忙拍ViuTV新劇《十七年命運週期》，由於文戲較多，對白多又長，很大挑戰，考驗腦力和努力。

Frankie表示正為MIRROR演唱會加緊準備，盼台上盡情發揮個人特色與魅力，又可突出隊友間的團結，並透露一星期後，全團集體閉關不接新工作，專心為演唱會排練，預計聖誕節沒有假放。

《亞洲超星團》首播 未感壓力

無綫選秀真人騷《亞洲超星團》本月25日首播，有指是對撼MIRROR。Lokman認為沒有壓力，「壓力不是來自節目互相對比，是要求自己進步和成長。經理人常說最緊要做好本分，壓力只對自己，不是擺在別人身上」。Frankie只視隊員為良性競爭目標，努力爭取在歌影視各方面有獨當一面機會，「我想挑戰Ian（陳卓賢），他個腦好厲害、好聰明、轉數快且容量又大」。

上周MIRROR於主題樂園舉行5周年粉絲聚會，事後有人在網上分享姜濤與邱士縉（Stanley）被粉絲包圍的短片，稱當時情况混亂險造成人踩人危險。有指短片中見有粉絲在混亂時跌倒，Stanley出手扶起粉絲，Stanley背後的姜濤被質疑沒有反應，似無動於中。Lokman稱沒有看過該短片，呼籲粉絲應該要量力而為、安全為上，最緊要開心，不要樂極生悲。

訓練姜濤敏感度

對於姜濤被指無動於中，Lokman代為解釋，「可能姜濤當時不知道有此情形，他為人天生「雷達」不敏感，我要好好訓練他。他經常會撞到身邊人而不知道，他的『雷達』真的要調校」。Frankie也幫口說知道姜濤表演前很專心和投入，因此才對身邊事不夠敏感。

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相關字詞﹕陳漢娜 陳瑞輝（Frankie） MIRROR成員楊樂文（Lokman）

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