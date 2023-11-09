炎亞綸被控「兒少性剝削」兩罪 強制性交撤控 質疑耀樂提告動機

娛樂組

炎亞綸最近被發現將本名吳庚霖改為吳秉孺。有傳獲命理大師為他改名，希望能消災轉運，炎亞綸經理人回覆台灣傳媒表示：「本來就想改名字，只是一直等不到喜歡的名字，剛好因緣際會有一個喜歡的名字就改了。」

舊愛耀樂今年6月開記者會控訴炎亞綸在他16歲時強制性交得逞，以及拍私密片，士林地方檢察署當日即分案偵辦，昨日偵查終結，依修正前之兒童及少年性剝削防制條例「製造少年為性交行為之電子訊號罪」，以及同條例修正後「意圖散布而持有少年性影像罪」等兩罪向炎亞綸提起公訴，被控強制性交部分則獲不起訴。

感謝撤強制性交罪還清白

炎亞綸昨日在社交網發聲明，提到這5個月來，認真及誠實面對自己過去，昨日算是一個階段的結束，「先跟身邊周遭所有關心我跟幫助我的人說聲謝謝，也對不起讓各位難過。關心這件事的人，我會秉持一貫的態度，認真的面對，不閃躲」。他表示謝謝檢察官在不起訴書中幫他澄清一些事實，他就與耀樂之間的紛擾作出7點聲明。

炎亞綸首先表示：「經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉，更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。本人與耀樂近5年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解對方提告的動機？是為名還是利？」

炎亞綸感謝合作單位的諒解，對造成任何困擾深感抱歉，願意積極配合相關後續，又感謝給予他鼓勵的朋友、家人，以及僅一面之緣的大家。他最後說：「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝檢察官的明鑑，對於觸法之處，必定遵守承諾，持續貢獻社會，持續潛心檢討敦促自我成長。」

耀樂擬再起訴 還原真相

耀樂亦在社交網發聲明，斥炎亞綸混淆大眾視聽，「公眾人物本應發揮影響力為社會帶來良善之貢獻，但很遺憾的是，即便已經遭到檢察官認定犯罪而起訴，截至目前為止，吳庚霖（吳秉孺）先生仍一再以不實的說詞為其辯解，拒絕正視所犯的過錯，甚至多次對外發布聲明混淆大眾視聽，試圖將其犯罪行為美化為私人感情糾紛。吳庚霖（吳秉孺）先生當年利用雙方懸殊的地位，對年僅16歲的我拍攝私密影片，甚至在分手後將影片散播給他人等種種行徑，這絕對不是無足輕重的感情糾紛，而是毀滅一個16歲少年人生的沉重打擊。至於針對檢察官認為證據不足，不起訴的部分，當年我確實不懂得如何保護自己，但我會繼續與律師研議就此部分提起再議，還原真相並以正視聽」。

宥勝被控強制猥褻罪

此外，台灣男星宥勝今年6月捲「#MeToo」風波，被指曾對女工作人員做出舔耳、解內衣、環抱及揉胸等舉動，令好老公及好爸爸形象受挫，他坦承犯錯並道歉。台灣傳媒報道受害的3名女子不願提告，但案件經市民向台中地檢署告發，再轉到台北地檢署查辦，檢方認定他涉嫌對其中一名被害女子強制猥褻，依強制猥褻罪起訴。宥勝經理人表示：「目前都不對外回應。」