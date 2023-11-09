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娛樂

網民推盧瀚霆唱無綫劇主題曲 洪永城高海寧贊成兩台合作

【明報專訊】無綫新劇《飛常日誌》主題曲全球大招募參賽者創作歌曲，勝出可獲來回機票。劇中演員馬國明、蔡思貝、高海寧、洪永城昨日出席記者會，透露部分劇情，提供創作靈感。他們表示暫時無意自薦唱主題曲，馬國明稱只會登台有酬勞才開金口，自爆有次到內地登台，被醉客擲榴槤上台，他若無其事繼續唱歌。蔡思貝常在家唱歌自娛，由於非專業歌手，欠缺舞台現場演繹經驗，要挑戰有難度。

馬國明婚禮獻舞技預出醜

馬國明下月在外地舉行婚禮，未知會否為未來太太湯洛雯獻唱情歌，他稱已應承共舞，「大家知我不識跳，舞技幾驚嚇，到時應該會看我出醜。可能因沒有接新娘儀式，沒有玩新郎遊戲，所以用這個代替。其實安排我和太太婚宴上跳第一隻舞都好合理，事前需惡補，可惜《飛常日誌》拍至月底，之後又密集為《新聞女王》宣傳，工作忙時間不多」。問兄弟團成員名單？他稱未婚妻不批准透露，要保持神秘賣關子。

洪永城劇中飾演機場保安經理，自爆曾年少輕狂得罪保安，現在才明白機場保安的辛勞。他與高海寧對創作主題曲各有意見，自知聲線不夠好，因此他主演劇集《香港人在北京》也沒有份合唱主題曲。

有網民推薦MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）唱《飛常日誌》主題曲，因他在ViuTV劇《季前賽》曾客串空少。洪永城和高海寧一唱一和說：「Anson Lo肯唱，沒有人說不可以。兩台合作都幾好，可粉碎不和之說。他粉絲眾多，能幫手吸引不同年齡層人士注意，當然我們的粉絲層與Anson Lo一樣。」網民重提林子祥主唱《衝上雲霄II》主題曲，被外界批評曲風與劇集不夾，洪永城稱對此事沒有印象；高海寧相信創作一首深入民心歌曲，需要時間過程，才可演變成經典金曲。

記者：林蘊兒

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