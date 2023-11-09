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娛樂

老婆柳瑩任監製成就喜劇夢 劉翁無懼凶險 盼觀眾入戲院得快樂

夜校｜讚MC凌文龍近年影圈最佳CP 劉翁認拍喜劇好「兇險」

【明報專訊】《白日之下》、《年少日記》等社會議題港產片近日成討論熱話，觀後有感慨不公義或無力感，賺人熱淚及贏得口碑。劉翁執導的《夜校》在沉重氛圍中，可以讓觀眾「唞啖氣」笑住離開戲院。劉翁身兼編劇，太太柳瑩擔任監製之一，二人由拍廣告、電視劇到電影也是夫妻檔上陣，在公在私都是最佳拍檔。劉翁愛電影更愛喜劇，縱使知道拍喜劇好凶險，他仍願意一博，「好似宗教，入戲院得快樂」。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

劉翁受城中富豪過身到落葬相隔一段長時間的新聞啟發，想到很多有錢人要揀吉日吉時，萌鬼馬概念寫了黑色幽默喜劇《夜校》，「若這段時間偷屍綁架，有機會賺幾億，風險又低，就發展了《夜校》。故事核心是『冇budget』悲涼文化，電影界或各行各業也面對『冇budget』問題，故事就是在『冇budget』下發生的屍體綁架案。香港是國際大都會，想到醫療機構連救人也要cut budget，我將這文化融入戲中，相信觀眾睇戲時會找到苦笑共鳴的地方」。

睇好MC凌文龍成最佳CP

張天賦（MC）首次挑大樑任男主角，跟凌文龍與葛民輝合作，劉翁自爆MC與凌文龍的角色是他的混合體，凌文龍演戇直靠賣創意掙錢生活的人；MC角色則是「歪理王」，曳曳地、少少蠱惑，但又有說服力，他將自己性格投放其中。兩個選角也是不二之選，劉翁稱MC很幸運，有凌文龍做拍檔，後者演技功力深厚，入血入骨。

MC受凌文龍的從容感染，二人似周星馳與張學友的《咖喱辣椒》，睇好他們是近年影圈的最佳CP，令人眼前一亮。另一主角葛民輝，劉翁稱對方師父、老闆，他初入行10年跟葛民輝學習而大開眼界，之後成合作伙伴，葛民輝是他的定海神針，對方答應演「屍體」，只能以情義兩心知來形容。

寫喜劇難在每場戲討好觀眾

劉翁稱現在的喜劇已大改變，以前以演員為重心，如許冠文與周星馳等，現在不能以單一演員擔當，每個角色、每場戲都要好笑，寫喜劇難在每場戲也要討好觀眾。談到以社會議題為重點的電影注目度佔優，為何選擇拍喜劇？他說：「谷德昭也說這年代拍喜劇好凶險，我相信每個導演、創作人也有初衷，以前我哋多數睇喜劇，喜劇成為大家成長的一部分。現在少人拍喜劇，因為超級難寫，要人生經驗，要看到黑色幽默、苦笑位，若不是做了三四十年人，怎會看到世界的悲涼與殘酷，喜劇以此取材就最好笑。小時候我跟媽咪每星期睇戲也會揀喜劇，好似宗教咁，入戲院得快樂，有滿足感地離開。喜劇在我的成長期留下深刻印象，我對自己講過，將來有機會做電影，要以喜劇還給電影。」

夫妻檔默契十足無拗撬

柳瑩身為劉翁賢內助，又是電影監製，她說在創作與製作以外的問題都是監製處理，財政是其中之一，還有聯絡、法律文件與協調等，她的責任是令老公拍攝順利。柳瑩笑說：「以佢（劉翁）性格，錢是nothing，完全唔care，但我要向老闆清楚交代。」

柳瑩透露夫妻日常相處，老公食完飯不找數起身就走，身上冇卡亦冇戶口，財政都由她處理。一起工作時她只是一心睇住老公，對方想做什麼，自己就跟住做，這些年大家也是一齊行。柳瑩欣賞劉翁的才華，他對朋友好、不計較，是萬中無一的人。夫妻檔工作同經歷風浪，故不會發生意見分歧吵架。

共識不責數 曾墊支400萬

對於老公拍30秒廣告有錢賺，拍電影存在蝕本風險，柳瑩說：「當我在電影拍攝現場一日18小時，也經常問自己這個問題。我哋願意繼續做，因為電影對劉翁好重要，他希望有自己作品，就算拍戲冇錢賺，老公覺得快樂，我就OK。」劉翁娶得賢妻深感好彩，稱人生中有目標想達成，難得有好同伴共同前進，「有咩好得過老婆就是監製，就算她守住那些錢，最後也是為家庭」。

跟劉翁開工的人不用擔心被「責」數，這是他跟太太取得的共識，「我入行時經常畀人責數，特別是創意工業，拖3個月、半年是閒事，有些拖9個月甚至一年。追糧時總遇會計員大肚或老闆未簽名。我經歷過窮到食晚飯唔夠錢，翌日要摷5蚊、10蚊散銀才能出門開工的苦况。雖然我唔多錢，但我堅持完成工作即付錢」。柳瑩為執行老公的要求，最高紀錄自掏腰包預付400萬元。

自豪收服霸道女強人

家庭分工方面，劉翁任康樂組長，3子女知道想尋開心要搵嗲哋，至於學校或其他奇難雜症就要媽咪處理。柳瑩認識劉翁前是做製衣家族生意，兩人不同生活圈子，因有共同朋友而認識。

劉翁爆對太太初印象，見她駕保時捷、戴蕭邦表，還有貴重首飾，目測身上行頭價值逾百萬。他笑說：「我手表都冇隻，但我唔怕別人叻，因為這行業讓我見得叻人多。」劉翁對準目標將柳瑩收編，由工作拍檔到成為他的老婆，「佢（太太）幾強悍，令人驚，有一人之下、萬人之上的氣勢，但她眼中只有我」。

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