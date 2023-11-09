【開箱】《怪盜羅蘋3》 繼續扭橋 主角入獄未結局

闊別多年生母遭綁架

《怪盜羅蘋》主角Assane是法國作家莫里斯盧布朗（Maurice Leblanc）「怪盜」Lupin小說系列粉絲，犯案過程參考書中細節，同樣是書迷的警察Youssef，因此對他瞭如指掌，關係亦敵亦友。《怪》劇首兩季各5集主要交代Assane背景，以及追查其父Babakar含冤入獄枉死經過，真兇原來是父親的富商僱主Hubert，遂設局送他入監。今季共7集，講述Assane為逃避警方追捕，隱姓埋名，不忍妻兒Claire和Raoul獨自面對傳媒，決定返回巴黎，稱要補償Claire母子，提議一起遠走高飛，後者拒絕，表示唯有他自首才是真正補償。Assane決定盜取稀世黑珍珠，其間成功裝死，逃過警察繼續追捕，卻接到闊別超過20年的母親Mariama來電，後者被不明者綁架，逼他交出黑珍珠。

第3季在爛番茄評論網站專業評分滿分，但觀衆好感度則由首季81%下滑至72%；對於不斷扭橋，Assane總化險為夷，以及過去與現在的平行敘事，似乎已現疲態。首兩季集中Assane報父仇，10集故事一氣呵成。來到新一季不合理的情節增添不少，譬如Assane成長期間，母親幾近完全缺席，憑什麽為拯救她，讓好友兼拍檔多年的Benjamin失手被捕？綁架Mariama的Keller，原是拳館老闆，Assane父親死後，利用他及其他少年犯案，Assane為救好友，嫁禍Keller殺警，後者服刑25年，出獄後找Assane報仇。問題是當時Assane已裝死，Keller如何得悉他尚在人間，又如何知道於塞內加爾剛出獄的Mariama來到巴黎？更奇怪是Keller的年輕女友Manon會一直忠心耿耿等待他出獄？一方面講現在，另一方面平行剪接當日Assane與Keller恩怨的前因後果，也是令人愈來愈不耐煩的處理手法。

仇家變監獄鄰居

Netflix歷來最受歡迎非英語節目，《怪盜羅蘋》以9950萬觀看次數，僅次於《魷魚遊戲》和《紙房子4》，位列季軍，《怪》劇第2季亦排在第6位。觀乎《怪》劇3季佳績，Netflix開拍第4季似乎勢在必行，尤其今季結局已明示Assane入獄並非終結。講述他收到鄰倉犯人送來他少年時拿着莫里斯盧布朗小說《魔女的復仇》照片，旁白說：「謎題就存在你體內，存在你靈魂的秘密中，為了要讓你走入圈套，並建立你的信任，我熱烈接受你對我裝出來的愛，或許你相信我也有同感，結果你真的愛上了我，因此你失去了明鏡般的心。」同時剪輯了Mariama、Benjamin，以及Hubert女兒兼Assane舊愛Juliette的特寫鏡頭，揭盅鄰倉交照片給Assane就是Hubert。Mariama可會是「建立信任」的圈套？Benjamin被他出賣過，可懷恨在心？Juliette則是上季Assane向Hubert復仇成功的關鍵人物。伏筆已寫在第3季尾，只是拍下去能否保持水準、成就經典，抑或爛尾收場？相信炮製過《獨行殺姬》、《刑案偵訊室》的創作人佐治基（George Kay）心目中，已有藍圖與答案。