永野芽郁入圍報知獎 首拍「月9」劇情傾山田裕貴

日本報知新聞社主辦的報知電影獎，自1976年創辦至今，已舉行到48屆，《仕掛人‧藤枝梅安》將會跟《怪物》、《媽，是您嗎》、《哥斯拉-1.0》及《我的幸福婚約》等17部作品角逐最佳電影，影帝是《仕》片豐川悅司、《銀河鐵道之父》役所廣司及《來自雪國的遺書》二宮和也等熱門之爭。《仕》片天海祐希、《怪物》安藤櫻及《媽》片吉永小百合則競逐影后。得獎名單將於本月下旬公布。

兩年前憑《接棒家族》榮膺報知影后的永野芽郁，今屆亦以《媽，是您嗎》入圍最佳女配角，最近忙於拍富士電視台冬季「月9」劇《因為你把心給了我》的她，昨日劇組公布山田裕貴擔任男主角。故事講述永野飾演因悲慘過去而無法對人坦率的逢原雨，返回故鄉長崎，重遇舊愛朝野太陽（山田裕貴飾）而高興之際，一名自稱是「嚮導」的男子突然出現，聲稱只要她交出「心」便可換取「奇蹟」。《因》劇預計明年1月首播。