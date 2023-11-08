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娛樂

【開箱】《泳不放棄》 破紀錄可貴 友誼價更高

【明報專訊】奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》夫妻檔導演金國威（Jimmy Chin）和伊莉莎白蔡瓦沙雷利（Elizabeth Chai Vasarhelyi）首次執導劇情長片，《非單親關係》金球影后安納貝寧（Annette Bening）與《沉默的羔羊》金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）合演《泳不放棄》（Nyad），早前在多倫多影展先聲奪人，「爛番茄」網站錄得100%好評，11月3日移師影視串流平台Netflix上架，雖然影評人分數跌至83%，仍被視為明年奧斯卡最佳女主角及女配角的熱門候選。

生命只有一次怎樣過

現年74歲的戴安娜奈德（Diana Nyad）是作家、演講者，更是最長途渡海泳的世界紀錄保持者，體育傳記片《泳不放棄》講述她以64歲高齡，從古巴游到美國佛羅里達州，最終以53小時游畢全程180公里的熱血故事。電影透過昔日新聞片段揭開序幕，奈德在曼克頓、巴哈馬進行渡海泳，一次又一次刷新馬拉松游泳紀錄，並在訪問中透露她的終極願望，就是由古巴游到美國佛州，而這個夢想終於在她退休後變成事實。

然後鏡頭一轉，來到2010年8月的洛杉磯，安納貝寧飾演奈德為迎來「登六」後的生日感到不安又期待，多得茱迪科士打扮演奈德好友兼教練邦妮（Bonnie Stoll）相伴，晚年才不至寂寞。某日奈德翻看母親遺物，發現後者在書中寫下詩句：「生命只有一次，狂野且珍貴，告訴我，你打算怎樣過？」令她當頭棒喝，決定重新開始練習游泳，背景音樂用上Simon & Garfunkel的經典金曲《The Sounds of Silence》簡直絕配。當她能夠一口氣游4至5小時後，再到墨西哥灣實地考察，為28歲那年失敗過便放棄的長途渡海泳經歷，展開人生復活賽。

奈德與邦妮找來最出色的團隊，包括《摘星奇緣》男星萊斯艾雲斯（Rhys Ifans）扮演熟悉墨西哥灣水流變化的專業領航員巴特利，為海上遠征作準備。2011年8月奈德跳入古巴水域，起步過程順利，中途出現肩痛、神經過敏、體力不支，以及風向和水流改變等各種負面因素，苦撐42小時後由團隊強拉上船，宣布挑戰失敗。

7個星期後，奈德再接再厲，結果中途遇上水母襲擊，幾乎奪她老命。透過奈德水中遇險而出現「人生跑馬燈」，觀眾終於理解她的堅強和不服輸個性，某程度跟她童年遭游泳教練性侵的悲慘遭遇有關。傷癒小休又蠢蠢欲試，這次則是天公不作美，遇上狂風暴雨，無奈又得腰斬。直至2013年，奈德第5次出海，雖然遇上鯊魚，總算化險為夷，游畢全程，刷新世界紀錄，實現「永不放棄」主題。

《泳不放棄》證明追夢永不過時，儘管在資訊爆炸的今天，「追夢」一詞早已被濫用，但看到64歲的奈德屢敗屢戰，最終達成夢想，仍能令人動容。相比打破世界紀錄，奈德與邦妮之間的友情更加可貴，前者堅持追夢，後者瞓身支持，甚至抵押居所籌措旅費亦在所不計。在最後一次挑戰，奈德已筋疲力竭，邦妮為了鼓勵摰友，冒險落水伴游，人生得此知己，可算死而無憾。

四度提名再爭影后

擅長拍攝紀錄片如《洞穴救援行動》及《赤手登峰》的金國威夫婦，改拍傳記片亦不「忘本」，《泳不放棄》把奈德本人的紀錄片和安納貝寧演出的畫面交替出現，令到故事真實性大增；另一方面，選角亦見心思，務求演員「神還原」真實人物面貌。從結局播放彩蛋片段可見，兩名女主角無論在髮型、打扮，甚至語氣都跟本尊如出一轍，就連配角如萊斯艾雲斯亦似足已故領航員，值得一讚。

導演伊莉莎白蔡瓦沙雷利接受訪問時稱，安納貝寧是扮演奈德的第一人選，「年齡和演技都不能造假」；另一導演金國威補充，為了把游泳場面拍得最真實也最漂亮，利用小型攝影機配合先進技術，務求緊貼主角拍攝而不影響演出。安納貝寧亦不負所託，開拍前一年已落力操肌兼改善泳術，過去憑《美麗有罪》等四度提名金像影后但不遂，且看《泳不放棄》能否為65歲的她迎來事業高峰，情况就如奈德第5次游向佛州終於成功一樣。

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