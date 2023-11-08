明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

《閨密盜賞團》青龍獎13項提名 宋康昊李秉憲爭影帝 金惠秀朴寶英望封后

【明報專訊】第44屆青龍電影獎本月24日舉行頒獎禮，前晚公布提名名單，韓片《閨密盜賞團》（前稱《走私》）獲得今屆最多13項提名，將會跟《韓戲逼人》、《烏托邦浩劫》、《下一個素熙》及《晝盲神探》（前稱《夜梟》）角逐最佳電影大獎。先後三度登上青龍影帝寶座的宋康昊，今年憑《韓》片再度入圍，將會跟《烏托邦浩劫》李秉憲及《晝盲神探》柳俊烈爭奪最佳男主角。

文：蘇珮欣

不經不覺，《閨密盜賞團》女主角金惠秀已為青龍獎擔任30年主持，今屆將會是最後一次，巧合的是《閨》片以13項提名領先，跟上屆大贏家《分手的決心》看齊；緊隨其後的是各有11項提名的《韓戲逼人》及《烏托邦浩劫》，後者將代表韓國角逐奧斯卡最佳國際電影獎。值得一提的是，今年唯一錄得超過1000萬入場人次的韓片《犯罪都巿：鐵拳掃毒》，只有最佳男配角及最佳技術獎兩項提名，可算叫座不叫好。

宋康昊爭取四連霸

青龍影帝競爭激烈，提名名單包括《韓戲逼人》宋康昊、《烏托邦浩劫》李秉憲、《The Moon：緊急營救》都敬秀（D.O）、《晝盲神探》柳俊烈及《甜絲絲》劉海鎮；宋康昊先後憑《優雅的世界》、《逆權司機》及《逆權大狀》三奪青龍影帝，今次在《韓》片扮演1970年代黑白片導演，即使面對重重困境也要重拍電影結局，能否再下一城值得關注；李秉憲2016年憑《寒流黑金》初嘗青龍影帝滋味，早前他已憑《烏》片拿下釜日電影獎最佳男主角，戲中飾演地震後帶領鄰居守護家園的居民代表，演技備受讚賞。

最佳女主角方面，《閨密盜賞團》金惠秀與廉晶雅、《烏托邦浩劫》朴寶英、《塑料大棚》金瑞亨及《枕邊怪嚇》鄭有美入圍，金瑞亨早前贏得釜日影后，如今面對金惠秀與廉晶雅兩大勁敵，未知鹿死誰手。

最佳男配角亦競爭激烈，《財閥家的小兒子》宋仲基憑《黑道深淵》入圍，將與《閨密盜賞團》朴正民及趙寅成、《韓戲逼人》吳正世、《犯罪都巿：鐵拳掃毒》李浚赫爭獎；候選最佳女配角有《烏托邦浩劫》金善映、《韓戲逼人》全汝彬與鄭秀晶（Krystal）、《甜絲絲》韓善伙和《Dream Palace》李允智。《海岸村Cha Cha Cha》金宣虎則憑《貴公子》提名最佳男新人。

相關字詞﹕青龍電影獎

上 / 下一篇新聞