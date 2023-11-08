《閨密盜賞團》青龍獎13項提名 宋康昊李秉憲爭影帝 金惠秀朴寶英望封后

文：蘇珮欣

不經不覺，《閨密盜賞團》女主角金惠秀已為青龍獎擔任30年主持，今屆將會是最後一次，巧合的是《閨》片以13項提名領先，跟上屆大贏家《分手的決心》看齊；緊隨其後的是各有11項提名的《韓戲逼人》及《烏托邦浩劫》，後者將代表韓國角逐奧斯卡最佳國際電影獎。值得一提的是，今年唯一錄得超過1000萬入場人次的韓片《犯罪都巿：鐵拳掃毒》，只有最佳男配角及最佳技術獎兩項提名，可算叫座不叫好。

宋康昊爭取四連霸

青龍影帝競爭激烈，提名名單包括《韓戲逼人》宋康昊、《烏托邦浩劫》李秉憲、《The Moon：緊急營救》都敬秀（D.O）、《晝盲神探》柳俊烈及《甜絲絲》劉海鎮；宋康昊先後憑《優雅的世界》、《逆權司機》及《逆權大狀》三奪青龍影帝，今次在《韓》片扮演1970年代黑白片導演，即使面對重重困境也要重拍電影結局，能否再下一城值得關注；李秉憲2016年憑《寒流黑金》初嘗青龍影帝滋味，早前他已憑《烏》片拿下釜日電影獎最佳男主角，戲中飾演地震後帶領鄰居守護家園的居民代表，演技備受讚賞。

最佳女主角方面，《閨密盜賞團》金惠秀與廉晶雅、《烏托邦浩劫》朴寶英、《塑料大棚》金瑞亨及《枕邊怪嚇》鄭有美入圍，金瑞亨早前贏得釜日影后，如今面對金惠秀與廉晶雅兩大勁敵，未知鹿死誰手。

最佳男配角亦競爭激烈，《財閥家的小兒子》宋仲基憑《黑道深淵》入圍，將與《閨密盜賞團》朴正民及趙寅成、《韓戲逼人》吳正世、《犯罪都巿：鐵拳掃毒》李浚赫爭獎；候選最佳女配角有《烏托邦浩劫》金善映、《韓戲逼人》全汝彬與鄭秀晶（Krystal）、《甜絲絲》韓善伙和《Dream Palace》李允智。《海岸村Cha Cha Cha》金宣虎則憑《貴公子》提名最佳男新人。