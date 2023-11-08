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娛樂

【娛樂場】「從心出發—阮兆輝藝海揚帆七十載」 阮兆輝赴映後談跟觀眾交流

【明報專訊】阮兆輝從事演藝工作70年，今年有一連串慶祝活動，除早前播出的無綫特輯《阮兆輝演藝70樂今宵》，11月1日78歲生日的阮兆輝在生日月有不少搞作，大眾除可重溫他的舊作，還有新作呈獻。香港電影資料館於11月22至26日舉辦「從心出發—阮兆輝藝海揚帆七十載」，播映5部阮兆輝不同年代演出的電影，由童星到1990年楚原執導的粵曲電影《李香君》，每部皆具代表性。輝哥會出席22日《父與子》的映後談，跟觀眾面對面交流。

為交學費投考童星

阮兆輝7歲投考童星，1953年演出首部電影《養子當知父母恩》。他受訪時被問及是否自小表演慾強喜歡演戲？阮兆輝笑說：「唔係，係因為窮，嗰陣學費好貴。」

阮兆輝因為交學費而入行，鏡頭飛轉，70載如一瞬，「輝仔」變成「輝哥」，雖已兩鬢斑白，但對藝術初心不變，專心一意、熱情如昔。阮兆輝除繼續舞台演出，還秉持師父麥炳榮「前傳後教」訓誨，以愛心扶掖新一代，將粵劇傳承下去，發揚光大。

不斷求進 戲路縱橫

香港電影資料館選映阮兆輝5部名作，包括1954年當童星時與張活游合演的《父與子》、1960年《哪吒救母》和電懋國語片《春潮》（粵語配音版），1964年《孫悟空七打九尾狐》，以及1990年香港迄今最後一部粵曲電影《李香君》。阮兆輝由活潑靈巧的「神童輝」，演到與國寶級表演藝術家紅線女拍檔的名伶，漫長艱辛的電影路，盡顯他不斷求進的決心和恆心，戲路縱橫、用心演繹、專業可敬。

11月26日壓軸播映的《李香君》，電影描畫明末秦淮河名妓李香君（紅線女飾）與文士侯朝宗（羅家寶飾）的一段愛情。省港兩地名伶演出，全片於廣州的片廠拍攝，導演楚原巧妙混合粵劇與電影兩種元素，用鏡頭說故事，以菲林拍下紅線女登峰造極的粵劇造詣，成就一部極富藝術價值的粵曲電影。阮兆輝飾演八面玲瓏的楊龍友，演出此片時正值盛年，不單扮相瀟灑，唱功、造手皆臻極高水平。

跨界別合作創新視野

阮兆輝為實現多年梨園夢，與舞台劇導演鄧樹榮合作，改編諾貝爾文學獎得主海明威名著《老人與海》，為「新視野藝術節」帶來結合當代戲劇和戲曲的跨界作品《老人與他的海》；11月10日至12日於葵青劇院演藝廳公映。

阮兆輝為小說創作全新粵劇曲詞，以時裝及粵劇扮相粉墨登場。《老人與他的海》故事穿梭時空，講述一名女子得悉素未謀面的外公在逝世前留給她一份禮物，發現外公年輕時曾想將名著《老人與海》改編成粵劇，但未能實現，她嘗試替外公圓夢。觀眾可欣賞阮兆輝的個人功架，以及與年輕演員鄧天心隔空對戲。

「從心出發—阮兆輝藝海揚帆七十載」電影放映

日期：11月22日至24日 晚上7時

場地：香港電影資料館 電影院

票價：45元

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