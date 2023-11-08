38歲林德信有意結婚生仔 應智越拒替緋閒女友寫歌

提到與圈外女友Candace Poon拍拖逾7年，Alex表示雙方感情穩定，有傾過未來，尚未求婚，笑說：「前兩年還沒有想太多，過了疫情對好多事的想法有改變。（心急做爸爸？）覺得是時候了，我都38歲。」父親林子祥恨抱孫？Alex說：「他沒有表示，只會在工作上畀意見，當沙麗（繼母葉蒨文）跟其他人在談這些話題，他會偷聽，沙麗和媽媽都沒有直接問我，總之有好消息會通知大家。」

收6位版稅成創作動力

細貓表示入行後一直努力創作歌曲，好開心作品得到大會認同邀請做會員，前後已收過兩筆版稅，最近所收的版稅有6位數字，成為他的動力，「有些歌手向我邀歌，習慣幫人度身訂做，作品會是韓式風格，之前MIRROR成員Jeremy（李駿傑）都跟我傾過，希望大家可以合作啦」。

細貓早前被前度女友斥出軌，爆他暗撻舞台劇拍檔陳伊霖，事後細貓承認對舊愛的感情有很多不足，祝福對方，其他不回應。若緋閒女友陳伊霖找他寫歌會否答應？細貓說：「現在我覺得就不好了，這刻不適合，等我處理好自己事業先，其他事真的不回應了。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com