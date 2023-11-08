明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

38歲林德信有意結婚生仔 應智越拒替緋閒女友寫歌

38歲林德信跟女友感情穩定恨做爸爸 細貓拒替陳伊霖寫歌

【明報專訊】林德信（Alex）、應智越（細貓）和何雁詩前晚到灣仔出席《2023 CASH週年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》。Alex表示疫後出席活動重遇很多朋友，感覺開心，身為獨立音樂人希望跟不同單位多合作，最近正準備出新歌和拍MV。

提到與圈外女友Candace Poon拍拖逾7年，Alex表示雙方感情穩定，有傾過未來，尚未求婚，笑說：「前兩年還沒有想太多，過了疫情對好多事的想法有改變。（心急做爸爸？）覺得是時候了，我都38歲。」父親林子祥恨抱孫？Alex說：「他沒有表示，只會在工作上畀意見，當沙麗（繼母葉蒨文）跟其他人在談這些話題，他會偷聽，沙麗和媽媽都沒有直接問我，總之有好消息會通知大家。」

收6位版稅成創作動力

細貓表示入行後一直努力創作歌曲，好開心作品得到大會認同邀請做會員，前後已收過兩筆版稅，最近所收的版稅有6位數字，成為他的動力，「有些歌手向我邀歌，習慣幫人度身訂做，作品會是韓式風格，之前MIRROR成員Jeremy（李駿傑）都跟我傾過，希望大家可以合作啦」。

細貓早前被前度女友斥出軌，爆他暗撻舞台劇拍檔陳伊霖，事後細貓承認對舊愛的感情有很多不足，祝福對方，其他不回應。若緋閒女友陳伊霖找他寫歌會否答應？細貓說：「現在我覺得就不好了，這刻不適合，等我處理好自己事業先，其他事真的不回應了。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕何雁詩 應智越（細貓） 林德信(Alex)

上 / 下一篇新聞