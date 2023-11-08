音樂劇《我們的青春日誌》贏口碑破360場 陳恩碩為港長壽劇播種 盼成行成市

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

陳恩碩稱場地容納150個座位，很多觀眾閒閒地看10幾次，最高紀錄有人看了50次，「我都問過他們為何睇那麼多次，他們話已變成生活習慣，工作遇到不開心就行入劇場睇騷，成為慰藉他們的心靈雞湯。劇中講了很多現實情况，怎樣調節心態去面對現實呢？又有講年輕一輩、兩代矛盾，還有年長的人如何面對自己大半生的遺憾等。不同年齡的人睇都會觸及他們的內心深處，找到共鳴，很多觀眾喊住離場，不是不開心和傷感，是代入了角色，有很多反思，勾起生活上相關的事情。我曾聽聞有一對父子原本有很大隔膜，多年沒交談，一齊看完《我們的青春日誌》一齊喊，回家後兒子主動找爸爸傾談。雖然我聽過無數次這種故事，仍然毛管戙」。

新版結構對白更精練

《我們的青春日誌》原版已那麼受歡迎，為何還要重新修訂劇本，修訂後跟之前有什麼不同？陳恩碩表示試了一年，work的已經work了，他是頗長氣的人，做戲劇的人時常說「10句講得完的說話，唔使用15句」，於是他不斷審視劇本，哪些位多餘、太長氣，好似父母和兒子的關係，寫得幾詳盡，但有些東西未必需要在舞台上呈現，留點空白讓觀眾思考更加好，所以將兩場戲變成一場戲，刪走多餘對白。他說：「聽到觀眾話3小時沒有悶場，但短一點更好，所以大刀闊斧cut了約15分鐘，結構和對白更精練，整體沒變。」

聆聽意見 正視盲點

陳恩碩愛聆聽與相信別人感受，他身兼多個崗位，定有自己看不到的盲點，每個劇都先試演，目的想觀眾狠狠告知有什麼問題，「一個作品最後都是要面向觀眾，觀眾覺得好就保留，不好就微調、修訂」。說到必睇場口，他表示有很多，有首歌《我有個夢》整喊很多人，相信每名有過夢想、未有夢想，以及有夢想但因現實無法實現的觀眾都會被這首歌觸動，因為這首是講一班很熱血、思想很純粹的年輕人，他們對夢想的渴求，又或者對現實的控訴。

另一場是Nancy「收兵」，大家沒想過本土校園青春劇會有百老匯式的歌舞，還有最後校長變好，發覺自己錯過了很多追求的東西，快將退休不應該再追名逐利，要尋回自己的人生。

盼死後《青春日誌》仍上演

陳恩碩形容自己是理性追夢者，「世界無可能因應你的想法而運行，最重要勿忘初心，在追尋夢想時，如何抗衡可以保留初心之餘，又適量做到與現實妥協，過程一點都不美麗，追到當然很有滿足感」。他自言已妥協了很多，自覺好幸運，因為他不是第一個想在香港做長壽騷的人，是天時、地利、人和，覺得命運有它的安排。

問到會否似百老匯歌劇一樣，一直做下去？陳恩碩說：「盼我死了個劇仍在做，希望在香港播下第一粒種子，然後巡迴，同之後有其他長壽騷，變得成行成市。」