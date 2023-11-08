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娛樂

粉絲預祝31歲生日 柳應廷為姜濤疑咪嘴解畫

柳應廷跟粉絲預祝31歲生日 撐姜濤專業：大家見證佢進步

【明報專訊】柳應廷（Jer）昨日到尖沙嘴出席歌迷會舉辦的生日會及個人作品展「Sympohony of the Soul」開幕，數百柳柳粉（粉絲暱稱）到場為他預祝本月20日31歲生日。

Jer表示緊張到凌晨4時才能入睡，「這3年跟粉絲經歷很多，現場跟他們玩畫圖估歌遊戲，又一起清唱歌曲」。粉絲送上卡通造型生日蛋糕及黑膠唱機，再大合唱生日歌。Jer向粉絲承諾，會做多些音樂及開多些騷，陪伴大家成長。

生日願望「開多啲騷」

Jer受訪時表示，因疫情多年沒試過跟粉絲開大型生日會，所以好開心，之後會跟家人食飯慶祝，若生日不用開工會開直播。問到生日願望？他說：「想開多啲騷、唱多啲歌。（會否想找到真愛？）我覺得隨緣，無得強求，𠵱家以工作行先，緣分到就到。」他表示前一晚與Edan（呂爵安）打牌輸了1000元，Edan不收錢，要求他當司機載回家，「見佢call唔到車咁可憐，就送佢返屋企啦，雖然我係新牌仔，但都好安全，𠵱家佢不敢窒我，因佢未考到牌，如『肥佬』仲敢牙擦擦！」

「大家一齊見證佢進步」

對於隊友姜濤日前公開表演疑咪嘴，亦有網民覺得可能是墊底聲太大。Jer表示有留意，聽公司講，是播錯有人聲的版本，視頻中姜濤在現場見到小朋友好開心，也是本身性格，Jer說：「姜濤好想做到專業表演畀大家睇，所以大家唔使擔心，佢將來一定會愈嚟愈叻仔同專業，大家一齊見證佢進步，件事會過去，唔好想啲唔開心嘅事。我有睇片，唔覺得佢超級尷尬。」

問到可有關心姜濤？Jer表示兄弟之間心照不宣，知道大家會支持大家。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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