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娛樂

《社內相親》呂爵安認顏值不及韓星 盧瀚霆邊行邊咀陳漢娜「唔得閒尷尬」

社內相親｜Edan跟沈殷怡咀嘴如「蜻蜓浸水」 盧瀚霆認同韓星顏值高

【明報專訊】盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳漢娜、沈殷怡、羅家英、盧覓雪、歐陽偉豪（Ben sir）及曹查理昨日出席ViuTV劇《社內相親》記者會。Anson Lo與Edan分別以霸道總裁及暖男秘書角色登場，兩人互相為對方打領呔及戴頸鏈，全場粉絲歡呼尖叫。Edan與Anson Lo劇中沒男男吻戲，但分別與陳漢娜、沈殷怡有多場親熱咀嘴戲，Edan透露親熱程度是他有史以來最激一次。對於被指顏值不及《社內相親》韓國版演員，他們不介意，認同韓星顏值較他們高。

記者︰柯美

攝影︰鍾偉茵

ViuTV劇《社內相親》本月27日首播，一眾演員昨日出席記者會造勢。眾人在台上分享拍攝趣事，Edan稱飾演Anson Lo的秘書，是由細玩到大的好兄弟，無論家庭、事業及愛情都照顧周到。演Anson Lo爺爺的羅家英甫出場，即對住Anson Lo大嗌，「孫仔，快啲拍拖、結婚」。Anson Lo笑稱爺爺成日催他結婚生仔，但自己滿腦子都是工作，又自誇愛情和工作都得心應手，字典沒「失敗」二字。

羅家英說︰「這部劇拍得好開心，曹查理雖然細我4年，但好似我大佬，我跟Edan差不多年紀，成日吵吵鬧鬧，又有牀上戲，跟Anson Lo就成日食豬腸粉，可惜與女演員沒接觸！」

Edan咀沈殷怡似「蜻蜓浸水」

Anson Lo與Edan劇中分別跟陳漢娜（Hanna）、沈殷怡有親熱戲，問到親熱程度？Anson Lo表示跟韓版一樣，差不多每場戲都咀Hanna，至於有幾多場，已記不清楚。Edan笑言貴精不貴多，還自爆跟沈殷怡的親熱程度是他有史以來最激一次，「我同Anson Lo之前在《大叔的愛》是蜻蜓點水，今次和沈殷怡是蜻蜓浸水」。Anson Lo說：「沒想像中尷尬，拍攝前有跟Hanna研究點拍，到正式拍攝要就鏡頭，又要顧及機器，有場戲更要邊行邊惜，根本唔得閒尷尬。（拍前有否漱口？）食喉糖，我鍾重食薄荷糖，令人精神啲，亦有做gym操fit，因為要露膊頭。」

Edan表示與沈殷怡拍咀嘴戲前有清潔口腔，「不過有晚消夜食雞翼，來不及漱口或食香口膠即埋位拍攝，我有問沈殷怡介唔介意，佢話無問題」。問到想跟Anson Lo還是沈殷怡咀嘴？Edan嘩一聲，笑言兩個都不想，不過若劇情有需要，跟誰咀嘴都無所謂。

Anson Lo增肌備戰演唱會

有網民表示《社內相親》香港版不及韓國版吸引，又指Anson Lo與Edan顏值不及韓星？Edan表示他們拍過《大叔的愛》，明白別人的製作和資源大很多，故不可以比較，「希望拍到香港感覺，跟觀眾有連繫，劇情上遷就香港市場，所以開工前都有跟導演開會，希望有新鮮感。至於話我顏值不及韓星，我不會不開心，事實他們真的好靚仔」。Anson Lo認同，「他們是天生的，無得比」。

Anson Lo透露最近狂吃東西增磅增肌，為MIRROR演唱會做準備。提到鄭欣宜即將復出？他認為是好事，期待對方推出不同作品，最重要是欣宜準備好及舒服。

Hanna驚「神徒」呷醋追打

Hanna和沈殷怡表示事前已知有咀嘴戲，且拍攝時投入角色，所以不尷尬，反而驚他們的粉絲不悅，Hanna說：「神徒（Anson Lo粉絲暱稱）好好，我們在街上拍了幾場咀戲，驚他的粉絲呷醋追打我，但他們反而叫我加油。」沈殷怡最難忘Edan食完雞翼跟她拍kiss戲，因她為拍該劇減肥不敢食消夜，咀嘴時聞到雞翼味感覺好肚餓。

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相關字詞﹕曹查理 羅家英 沈殷怡 陳漢娜（Hanna） 呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 社內相親

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