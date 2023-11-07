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娛樂

【開箱】《周處除三害》 以惡制惡暴力爽片 自首向善結局留憾

【明報專訊】《艋舺》金馬影帝阮經天闊別台灣電影圈多時，主演新片《周處除三害》上月6日在台灣開畫，截至10月底，票房接近4000萬新台幣（約1000萬港元），而且獲台灣金馬獎最佳導演、男主角等7項提名；《周》片身兼導演、編劇及剪輯3職的黃精甫，來自香港，拍過《福伯》、《江湖》、《復仇者之死》等電影，同樣睽違電影圈多時，對上一齣作品已是2014年安志杰和伍允龍主演的《惡戰》。《周》片上映後不久在台灣惹來剽竊風波，是否屬實有待審訊；以戲論戲，阮經天與黃精甫俱狀態回勇，連場動作拍出充沛活力，以惡制惡的暴力血腥，亦十分爽快。不過劇本和角色塑造，瑕疵不少，結局更不是理想安排，所謂善惡三部曲第二章，似幌子多於實質主題。

不忿通緝排第三位

《周處除三害》講述通緝犯陳桂林（阮經天飾）只剩半年性命，決定在生命盡頭前自首，但在警署公告欄發現自己只是全台灣排名第三的通緝犯。他誓死留名，決心除掉前兩名通緝犯，以為可成為當代英雄，沒想到參不透貪嗔癡，才是人生最終的罪與罰。

周處除三害出自《世說新語》的〈自新〉篇，有關改過自新的故事。周處真有其人，是否發生過除三害卻無從稽考；傳聞周處年少時體力超群，但橫行鄉里，與山中虎、水中蛟，鄉民列為三害。周處及後往斬虎除蛟，三日未歸，鄉民以為他已死，額手稱慶。周處殺虎蛟後歸來睹狀，得悉自己被深惡痛絕，猛然覺醒，決痛改前非。

電影開首把陳桂林的「周處」橫行無忌個性表露無遺，獨自到喪禮行兇，向黑道小輩強調自己全名，離開現場遭刑警陳灰（李李仁飾）窮追，被迫埋身肉搏，憑黑道狠勁，插盲技高一籌的陳灰，其後逍遙法外。這場追逐打鬥戲，拍得十分爽脆，不論推軌或俯瞰鏡頭，一氣呵成。

東躲西藏4年的陳桂林，在祖母逝世後，相熟的黑市醫生張貴卿（謝瓊煖飾）指他患末期肺癌，勸他自首。到警署宣稱要自首，警察認不出他是通緝犯，還叫他排隊，拍出了荒誕感。此時陳桂林發現公告欄自己的照片遭其他告示遮蓋，頭兩名通緝犯另有其人，陳桂林決意死要留名，為民除害。兩名通緝犯是不同類型的「窮兇極惡」，其中香港仔（袁富華飾）對髮廊老闆娘小美（王淨飾）施虐，對手下心狠手辣，而且喜怒無常。陳桂林行兇一幕，和香港仔肉搏，把髮廊霓虹光管開開關關，在路邊消夜的香港仔手下到底是否要入髮廊接大佬，多次猶豫，帶出黑色笑點。這場打鬥也從屋內伸延至戶外，陳灰追蹤到陳桂林下落而尾隨，卻再次丟失其蹤影。陳桂林以惡制惡，比香港仔更不要命，後者落得遭殘殺下場，而且「死咗唔知咩事」。

忽然自首有違人設

頭號通緝犯林祿和（陳以文飾）隱居澎湖，以宗教領袖自居，表面濟世為懷，身患絕症的陳桂林也受騙，直到目睹小童受害，家長獻金，陳桂林決定終極反擊，槍殺林祿和後，已轉身離開，聽到教友繼續唱「聖詩」，他回頭警告願意離開的免死，執迷續唱，殺個片甲不留。林祿和不像香港仔兇殘，是否就少一點惡？陳桂林大開殺戒，因為旁觀的教友並非無辜，這一段諷刺宗教，同樣痛快淋漓。然而片中瑕疵不少，為何香港仔知道陳桂林徹夜監視，好像要觀衆毋須深究？陳桂林被刺一刀，跟自刎的小童家長一起釘棺下葬，不費吹灰可逃脫回來復仇？最突兀是陳桂林願自首行刑，違反原先人物設定，他知道張貴卿說謊，末期肺癌的X光片本屬張所有，他卻表現無怨無恨，難道真是除二害後看破紅塵？完全反轉全片爽、狠風格。

此片直到陳桂林離開澎湖之前，一直想起林嶺東的「風雲」系列，尤其《學校風雲》，那種狂暴、怒火如出一轍。《學》片袁潔瑩本是乖學生，但黑幫逼迫、好友猝逝，終嗑藥後火燒圖書館；當其父命喪黑幫亂刀之下，袁潔瑩獨自帶刀找張耀揚報仇，怒火更傳染到劉松仁飾演的老師身上。《周處除三害》陳桂林甘願受死，還拒絕麻醉，難道除二害可熄怒火？此片英文片名《The Pig, The Snake and the Pigeon》，據說在佛教造像「生死輪」，正是以鴿、蛇和豬代表貪、嗔、癡；若套用片中三害，陳桂林代表了癡，也特別安排祖母留給他粉紅色豬仔手表，一直不離身，直到行刑前才送給小美。「癡」指心性闇鈍，迷惘於事理，他的下場真的頓悟了善惡因果，還只是編劇故佈似是而非的迷陣，破壞了以惡制惡的硝煙。

不論動作或文戲，阮經天傾力演出，衆多追趕跑跳，估計耗費無窮體力，確實值得金馬獎提名。雖說此片台前幕後大部分是台灣人，但攝影師王金城曾為《投名狀》、《槍王之王》掌機，跟黃精甫亦多次合作，後者親自編劇、執導及剪接，還是香港班底佔了電影重要部分。此片動作設計好看，負責的洪昰顥4年前憑《狂徒》贏過金馬獎最佳動作設計，是金馬設立該獎27年來首名得獎台灣人。現年33歲的洪昰顥，曾參加「成龍電影A計劃 新晉電影人實戰特訓營」培訓，看來台灣影壇已建立拍動作戲的班底。

相關字詞﹕開箱 黃精甫 阮經天 周處除三害

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