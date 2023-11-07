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娛樂

警署受查4小時 重申清白不識涉案者 G-Dragon初步驗毒呈陰性

【明報專訊】《上流寄生族》韓星李善均與男團BigBang隊長G-Dragon（GD）上月爆出涉毒醜聞，事件震驚演藝界。韓國警方高調立案，初步調查結果，繼李善均上周驗毒結果呈陰性，昨日輪到GD主動受查，他受訪時重申沒有吸毒，也不認識涉案醫生及夜店女經理。經過4小時問話並接受毛髮及尿液測試後，初步檢測亦是陰性，至於詳細結果留待國立科學搜查研究院（國科搜）進一步鑑定。

仁川論峴警署毒品調查科上月25日證實，GD涉嫌違反毒品管理法，已立案調查，並限制出境。GD在涉毒醜聞曝光後5日內連發3次聲明，強調自己清白，更主動要求到警署受查。韓國時間昨日下午1時25分，GD比原定時間提早5分鐘抵達警署，大批粉絲、YouTuber及記者一早到場等候，警方亦嚴陣以待，派出150名警員（包括一隊防暴警察）在場維持秩序。

素顏現身 粉絲瘋狂尖叫

穿著藍色恤衫襯黑西裝、沒有化妝的GD甫下車即惹來粉絲瘋狂尖叫，傳媒亦不停拍照，他回答記者提問時神態自若，但從偶爾「唞大氣」和「嘟嘴」的身體語言，仍可感受到他略帶緊張的心情。被問到會否向警方承認吸毒？他表示：「不是事實，我來就是為了公開真相。」又否認跟涉案的醫生A先生及夜店女經理B小姐認識，「請大家不用擔心，我接受調查後很快就會回來」，並連說數次「我可以進入（警署）了嗎？」企圖中止記者提問。

GD昨日接受毛髮及尿液測試，然後送往國科搜鑑定。被問到接受檢測前有否染髮？他說沒有。經過4小時問話及蒐證後，神情輕鬆的GD在下午5時20分步出警署，再次接受傳媒簡短訪問，自爆透過簡易試劑驗毒，初步結果呈陰性，代表過去5至10日未有沾毒，「現正等待正式化驗結果，希望有關方面能夠盡快公布」。這跟另一涉案男星李善均情况相同，據報國科搜需時一個月才有詳盡報告。

被問到警方可有要求他交出手機，檢查通話紀錄？GD說沒有，「如果有需要的話，我會答應並提交額外證物」。對於警方在未有實質證據下立案，會否視為無理檢控？GD答得大方：「我不認為警方無理檢控，因為我們沒有私人恩怨，他們只是盡責而已。」並再次重申自己並無吸毒，「未知我的供辭是否對調查有幫助，只希望警方能夠盡快公布調查結果。請大家不要擔心我，只要相信我和等待我就已足夠」。

GD離開警署後，隨即透過社交媒體發表聲明，以中文「事必歸正」為題，強調「事情開端或者難以分辨對錯，不合理的東西也許暫時受到認同，但最終都會重回歸正軌」，明顯是為自己捲入吸毒風波申冤。為了支持偶像，大批網民昨日透過社交媒體留下「GD要堅強」標籤，落力為他打氣。

相關字詞﹕李善均 驗毒

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