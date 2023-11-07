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娛樂

綵排台慶武術項目 何廣沛阮浩棕預告表演高難度

【明報專訊】何廣沛、阮浩棕、鄭衍峰、林正鋒、劉頌鵬、孔德賢和徐文浩昨日為無綫《萬千星輝賀台慶》武術項目綵排，何廣沛與阮浩棕一起受訪，透露10月中已開始排練，武術動作有一定危險，特別安排武指從旁指導，預告有高難度表演，相信跟一班後生仔做好熱身、多練習，當晚表演會大爆發，很精彩。阮浩棕說：「我之前在內地拍過不少動作戲，幫助今次表演更得心應手。」

何廣沛表示參與兩個台慶項目，除武術，還表演魔術。女友可會擔心？何廣沛笑言不用擔心，「每年都參與台慶表演，反而是練得多比較攰，但會做到最好」。阮浩棕與何沛珈被指發展地下情，問何沛珈有冇擔心他危險？阮浩棕說：「她是我的好朋友、好同事，我會做到最好，身邊人不用為我擔心，反而怕演出蝦碌，可能要靠執生補救。」

有冇羨慕何廣沛公開戀情可暢所欲言？阮浩棕說：「羨慕他的事業，男人當然想事業行先。（何沛珈想法如何？）大家要問當事人。」

讚何依婷男友靚仔

對於《新聞女王》拍檔何依婷公布婚訊，何廣沛表示好驚喜，事前完全收不到風，「拍《新聞女王》時見過依婷男友一次，好靚仔。見到他們幸福，我都滿心歡喜，當然祝依婷新婚快樂，她在《新聞女王》的角色好突出，希望大家看到她的努力」。

記者：鍾一虹

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